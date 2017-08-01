Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Индустрия теряет веру

Российская промышленность не заметила собственного роста

Оживление начала года было временным, показал опрос предприятий

Надежды российских предприятий на скорый выход из затяжного кризиса угасают, говорится в докладе Института Гайдара. Слабое оживление в промышленности достигло пика в феврале – апреле и уже заканчивается, замечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов института Сергей Цухло: предприниматели говорят о небольшом, устойчивом росте, их предприятия хорошо обеспечены заказами, мощности загружены, но рывка они не ждут.

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