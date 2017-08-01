Российская промышленность не заметила собственного роста

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Промышленность не верит, что быстро раскрутится Андрей Гордеев / Ведомости

Надежды российских предприятий на скорый выход из затяжного кризиса угасают, говорится в докладе Института Гайдара. Слабое оживление в промышленности достигло пика в феврале – апреле и уже заканчивается, замечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов института Сергей Цухло: предприниматели говорят о небольшом, устойчивом росте, их предприятия хорошо обеспечены заказами, мощности загружены, но рывка они не ждут.