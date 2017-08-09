Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: ЦБ валюте не рад
ЦБ беспокоится из-за валютных долгов компаний
Слишком большие заимствования чреваты рисками для экономики
- Татьяна Ломская,
- Елизавета Базанова
- / Ведомости
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Краткосрочный эффект может быть положительным, рубль укрепляется, что еще больше увеличивает привлекательность валютных займов, пишет департамент ЦБ
Максим Стулов / Ведомости
Российская экономика оживает, а аппетит иностранных инвесторов к риску растет – это привело к притоку их денег в еврооблигации российских компаний и банков, говорится в аналитической записке департамента финансовой стабильности ЦБ (его позиция может не совпадать с официальной позицией регулятора). С января по 21 июля компании разместили евробонды на $12,81 млрд, банки – на $1,97 млрд (см. график на стр. 05). Доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла к 1 июня на 3,8 п. п. до 30,7%.
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