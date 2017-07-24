Курс евро приблизился к 70 рублям впервые с ноября прошлого года М. Стулов / Ведомости

В 13.10 мск курс евро расчетами «завтра» на Московской бирже вырос до 69,95 руб., впервые с ноября 2016 г. приблизившись к отметке в 70 руб. С предыдущего закрытия евро подорожал на 73 коп., правда, через 10 минут курс опустился до 69,77 руб. Доллар также рос: в 13.10 он преодолел планку в 60 руб., подорожав с закрытия пятницы на 64 коп.

К этому времени нефть также подорожала. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent составляла к 13.12 мск $48,56 за баррель. Правда, за час до этого цена на Brent была на двухнедельном минимуме, около $47,7.

Аналитики Райффайзенбанка ждут дальнейшего ослабления российской валюты — до 65 руб. за доллар к концу III квартала этого года. Во многом это произойдет под влиянием действий «Роснефти», которая на прошлой неделе провела сбор заявок на бумаги номиналом 266 млрд руб. - в банке не исключают, что эти средства могут быть использованы для получения валютной ликвидности (в том числе через валютный своп) с целью погашения внешнего долга.

К концу III квартала произойдет исчерпание валютной ликвидности в банковской системе из-за отрицательного платежного баланса и выплат по внешнему долгу, что и подтолкнет рубль вниз, полагают в Райффайзенбанке.

Несмотря на то что цена на нефть начала расти, а на сегодняшней встрече ОПЕК в Санкт-Петербурге звучат оптимистичные заявления, рубль пока не слишком реагирует на это, пишут аналитики БКС. По их словам, сейчас на российскую валюту больше влияет неопределенность насчет того, какие санкции и когда может ввести США, — сейчас там обсуждают законопроект о расширении санкций.

Обсуждения дальнейших санкций действительно негативно влияют на рубль, согласен аналитик УК «БК-сбережения» Сергей Суверов. На рынке нефти фон для рубля также негативный, замечает он, в основном из-за нежелания Ливии и Нигерии сокращать добычу топлива — об этом страны заявили сегодня с утра. Также в пятницу, 28 июля, на заседании ЦБ может принять решение снизить ключевую ставку, что ухудшит перспективы carry trade — основного источника роста рубля к доллару и евро, говорит Суверов: «Не думаю, что из-за этого рубль сильно упадет к концу лета, однако к тому времени можно ожидать уровней в 62 руб. за доллар».