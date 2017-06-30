Сколько выиграли и проиграли инвесторы во II квартале

Прибыльными оказались почти все рублевые облигации и валютные вложения, а акции принесли убыток

Сегодня не лишним будет вложить часть капитала в золото, резюмирует Савенок Евгений Разумный / Ведомости

Второй квартал пришелся по вкусу консервативным инвесторам. Рублевые вклады и почти все облигации принесли 2–10% прибыли. Не подвели и валютные депозиты. А вот те, кто инвестировал в акции, теперь в основном подсчитывают убытки.

Евро. Реванш

Рубль из-за почти 15%-ного снижения цен на нефть подешевел практически ко всем валютам, курс которых ежедневно устанавливает ЦБ. Хуже рубля чувствовали себя только узбекский сум и таджикский сомони.

Тех, кто отдает предпочтение валютным сбережениям, особо порадовал евро. Его курс за три месяца прибавил почти 13%. Это реакция на намеки президента ЕЦБ Марио Драги на возможное ужесточение денежной политики, поясняет ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Швейцарский франк и британский фунт стали дороже на 10%, доллар – на 5,6%.

Три месяца назад лучшие ставки вкладов в крупных банках на застрахованные суммы доходили до 9% годовых в рублях, 2% в долларах и 1% в евро. Так что за квартал рублевые вложения в банках принесли доход в 2,25%. Но и этого хватило, чтобы обогнать инфляцию (1,1%, по предварительным данным Росстата на 26 июня). Те, кто разместил доллары на вкладах, заработали в рублевом эквиваленте 6,1% прибыли. Рублевый доход депозитов в евро за квартал достиг 13,1%.

Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ на четверть пункта до 9% и падение доходности вкладов во многих банках, к июлю лучшие ставки вкладов в рублях в крупных банках остались прежними.

Эксперты не сомневаются, что во второй половине года снижение ключевой ставки и ставок вкладов продолжится – общее снижение может составить в среднем 0,75 процентного пункта. Управляющий директор УК «Сбербанк управление активами» Евгений Коровин ожидает снижения рублевых ставок до конца года на 0,5–1%.

Ставки валютных вкладов вряд ли заметно изменятся: им «по большому счету уже некуда падать», отмечает представитель крупного розничного банка.

Большинство аналитиков предсказывают дальнейшее ослабление рубля. По словам председателя совета директоров «ВТБ капитал управление активами» Владимира Потапова, оно будет умеренным – при сохранении цен на нефть около $50 за баррель Brent курс доллара к концу года составит 60–65 руб., евро – 69–75 руб. Главный экономист «БКС глобал маркетс» Владимир Тихомиров ожидает курс на уровне 60,2 руб./$ и 66,8 руб./евро, а Деев – 63–65 руб./$ и 70 руб./евро (при ужесточении политики ЕЦБ).

Удивительный палладий

За апрель – июнь мировая цена золота практически не изменилась: $1243 за тройскую унцию. Серебро подешевело на 8% до $16,78 за унцию, платина – на 3,1% до $921.

Зато унция палладия подорожала на 7,6% до $859. Скачок пришелся на конец мая – начало июня, цена превысила $900 (16-летний максимум) на опасениях дефицита палладия для автомобилестроителей, поясняет старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

Подорожавший доллар позволил инвесторам с рублями заработать на всех драгоценных металлах, кроме серебра. Оно, размещенное на обезличенных металлических счетах (стоимость металла на них привязана к учетным ценам ЦБ в рублях), с учетом банковской маржи обесценилось на 4,25%. А вот стоимость золота на них выросла на 3,8%, палладия – на 9,9%. Владельцы платины остались при своих.

Деев ожидает возвращения цен на золото к $1300 в ближайшее время. А гендиректор консалтинговой группы «Личный капитал» Владимир Савенок обращает внимание на эйфорию, охватившую глобальный рынок облигаций, – основной предвестник обвала, который потянет за собой и рынок акций, поэтому инвесторы побегут в защитный актив – золото. В результате цена, по его оценке, вырастет до конца года минимум до $1400. Сегодня не лишним будет вложить часть капитала в золото, резюмирует Савенок.

Долговой интерес

Снова порадовали рублевые облигации. За квартал цены ОФЗ поднялись на 0,3–2%, в среднем на 0,8%. С учетом выплаченных за этот период купонов доход от вложений в лучшие из них (ОФЗ 29010) достиг 4,4%, а в среднем – 2,8%, подсчитали аналитики Промсвязьбанка.

Большинство корпоративных бумаг также выросли в цене. Облигации надежных компаний и банков обеспечили квартальный доход 2–3%. Но ряд бумаг позволили заработать в 2–3 раза больше: «Мечел-18» (10,8% прибыли до налогов), «ФСК ЕЭС – 07» (5,7%), «РЖД-12» (5,9%) и др. После коррекции в середине июня ОФЗ вновь интересны, говорит управляющий по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Александр Полютов, если ЦБ к концу года снизит ключевую ставку до 8,5%, доходность ОФЗ может снизиться еще на 20–60 б. п. до 7,3–7,7% годовых. Он рекомендует длинные выпуски, особенно ОФЗ 26212.

Коровин рекомендует надежные корпоративные облигации с погашением через 2–3 года – например, «Сбербанк-БО-19» с доходностью к погашению 8,41%, «Россельхозбанк-БО-02P» (8,84%), часть портфеля можно разместить в ОФЗ с переменным купоном – ОФЗ 29006 (доходность около 9%).

Провал на рынке акций

Вложения в акции оказались не слишком успешными. Менее 30% ликвидных бумаг, торгующихся на Московской бирже, выросли в цене. Рублевый индекс ММВБ снизился на 5,2% до 1881 пункта, долларовый РТС – почти на 10%.

Неплохо заработать удалось лишь обладателям отдельных низколиквидных бумаг. Акции ОПИН подорожали на 74%, группы «Черкизово» – почти на 54%, а префы МГТС – примерно в 1,5 раза. Более ликвидные привилегированные акции «Татнефти» – на треть.

Среди наиболее ликвидных бумаг в небольшом плюсе только «Роснефть» (2,75%) и «Магнит» (2,3%). Покупка в начале минувшего квартала остальных голубых фишек обернулась бы убытками.

Провальным оказался квартал для акционеров АФК «Система», бумаги которой подешевели почти вдвое после исков «Роснефти».

Индекс ММВБ к концу года будет на текущих уровнях, считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков. Потапов видит у него потенциал роста на 20–30% к концу года. Он считает привлекательными акции банков, «Газпрома» и металлургов (в случае снижения курса рубля до 62–65 руб./$). Волков выделяет акции «Ленты», «Норникеля», «Газпрома» и «Алросы». Аналитики «Атона» в более долгосрочной перспективе обращают внимание на акции девелоперов – ЛСР и «Эталона».