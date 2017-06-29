Но только если в договоре четко не разъяснены последствия падения ставки

Снижение процентов по вкладу с привязкой к ставке ЦБ можно оспорить Е. Разумный / Ведомости

Вклады со ставками, привязанными к какому-либо рыночному индикатору, например ключевой ставке, ставке рефинансирования, существуют на рынке давно – не менее 10 лет. Но далеко не все банки предлагают их, опасаясь претензий вкладчиков.

Сейчас таких продуктов буквально единицы. К примеру, они есть в депозитной линейке Связь-банка и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

У обоих банков эти вклады долгосрочные, их ставки зависят от процентного периода – в начале они фиксированы, а затем вычисляются, исходя из ставки рефинансирования ЦБ (с 2016 г. она приравнена к ключевой ставке).

Например, ставка вклада «Удобный» УБРиР сроком 1500 дней (в пакете услуг) в период с 1-го по 270-й день составляет 7,25-7,75% годовых, а с 271-го по 1500-й день –70% ставки рефинансирования ЦБ, сейчас это 6,3% годовых.

В депозитной линейке Связь-банка все вклады сроком три года и пять лет привязаны к ставке рефинансирования, начиная со второго года действия вклада.

«По самому популярному трехлетнему вкладу "Максимальный доход" ставка в первый год фиксирована – 7,9-8,1% годовых в зависимости от суммы. А со второго года она будет составлять 3/4 от ставки ЦБ, но не более 8,25% годовых», – приводит пример представитель пресс-службы банка.

Уйти или остаться

Оба вклада можно расторгнуть досрочно без потери дохода за полный процентный период. По словам представителей банков, обычно вкладчики охотно пользуются именно этой возможностью, чтобы переложить деньги на более доходный депозит. Многие клиенты выбирают вклады с плавающей ставкой, и большинство держателей вклада «Удобный», по нашей статистике, закрывают депозит досрочно, получив максимальную доходность, а затем открывают другой, свидетельствует руководитель дирекции развития бизнеса с физическими лицами УБРиР Елена Бабина.

Правда, в последнее время рыночные ставки вкладов снижаются заметно быстрее ключевой ставки. «Поэтому нередко после завершения периода фиксированного дохода оказывается выгоднее оставить наш вклад, чем закрыть его и открыть новый», – констатирует директор по развитию пассивных и комиссионных продуктов Связь-банка Наталья Евдокимова.

Но после это банк будет изменять ставку по действующему вкладу в течение 1–2 дней после каждого изменения ставки ЦБ, предупреждают банкиры.

В целом это законно. «Банк и вкладчик вправе в договоре вклада предусмотреть ставку, которая привязана к ключевой ставке (КС), ставке рефинансирования или еще какому-либо индикатору, – говорит президент коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Самвел Караханян. – Так что при изменении индикатора должна изменяться и предусмотренная договором ставка вклада».

«Все условия начисления ставки в разные периоды действия нашего вклада прописаны в договоре, как того требует законодательство», – уверяет Бабина из УБРиР.

Разъяснительный подвох

Сейчас большинство банков избегает продуктов с привязкой к ставке ЦБ, поскольку считает их рискованными и для себя, и для вкладчиков. По словам начальника управления развития депозитных и комиссионных продуктов Бинбанка Дмитрия Амирова, вкладчики хотят четких и понятных условий, а банкам важно зафиксировать доход, который придется выплатить клиенту.

«Клиенты хотят заранее знать доход по вкладу и быть уверенными в том, что он не изменится», – делится наблюдениями руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ Наталья Сумакова. По ее мнению, описанные выше вклады необходимы банкам, которые привлекают средства под высокие проценты, а также планируют снизить процентные расходы в случае изменения ключевой ставки.

Представитель Сбербанка (в нем таких вкладов также нет) полагает, что зависимость ставки вклада от ключевой может спровоцировать жалобы клиентов при недопонимании или недостаточном разъяснении условий по вкладу.

Дело в том, что условия вклада с доходом, привязанным к переменной величине, при определенных условиях могут быть трактованы как изменение ставки вклада физического лица банков в одностороннем порядке, что напрямую запрещено Гражданским кодексом, считают некоторые юристы.

«Только если в договоре вклада четко и в полном объеме разъяснены правовые последствия привязки его ставки к какому-либо индикатору, а именно - что изменение ставки ЦБ влечет автоматическое снижение или увеличение ставки по вкладу, то банком соблюдены требования законодательства о защите прав потребителя, и тогда проценты по вкладу могут выплачиваться, исходя из фактического размера ставки ЦБ», – рассказывает Караханян. По его мнению, если же такие правовые последствия в договоре вклада не указаны, то вкладчики могут требовать от банка выплаты процентов, исходя из ключевой ставки, действовавшей в день открытия вклада.