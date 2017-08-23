Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Богатство перебралось в офшоры

В офшорах у россиян столько же денег, сколько в России на счетах

Вывод денег за рубеж усугубляет и так большой провал между богатыми и бедными

Богатство, выведенное рос­сиянами в офшоры с 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода страны. Столько же составляют «официальные» финансовые активы всех российских домохозяйств, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER). Фактически богатые россияне держат за рубежом такое же финансовое состояние, какое все россияне – внутри страны.

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Комментарии  ()
zakharovlaw
23:03 22.08.2017
"Вывод капитала" измеряется американской валютой (иностранной, которая обычно и используется за пределами России)... То есть рубль вообще не может рассматриваться как адекватная единица оценка...
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