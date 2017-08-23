В офшорах у россиян столько же денег, сколько в России на счетах

Вывод денег за рубеж усугубляет и так большой провал между богатыми и бедными

Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Богатство перебралось в офшоры

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Богатство сначала перетекло от одних групп к другим, а затем ушло из страны Максим Стулов / Ведомости

Богатство, выведенное рос­сиянами в офшоры с 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода страны. Столько же составляют «официальные» финансовые активы всех российских домохозяйств, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER). Фактически богатые россияне держат за рубежом такое же финансовое состояние, какое все россияне – внутри страны.