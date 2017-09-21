Правительство вновь обещает регионам налоговую свободу

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Отказ от налоговых льгот уже позволил регионам увеличить собственные доходы Наталья Рыхлик / Ведомости

Правительство предпринимает очередную попытку уберечь региональные бюджеты от федеральных налоговых льгот. Все их нужно распределить на три категории в зависимости от срока обязательного применения: пять лет, три и один год, указал Минфин в пояснительной записке к одобренному в понедельник проекту бюджета на 2018–2020 гг. («Ведомости» ознакомились с документом). Когда срок пройдет, регион сам решит – сохранить льготу или отказаться от нее.

Механизм «двух ключей»: предоставлять льготы по НДФЛ и налогу на прибыль, только если они одобрены и регионом, а также разделить льготы на категории Минфин предлагал еще в прошлом году в проекте Основных направлений налоговой политики. Но с тех пор регионы получили право определить судьбу только одной льготы – на движимое имущество компаний. Правда, сейчас правительство пытается отнять у них и это право: ни один регион пока не сделал выбор в пользу льготы, и президент Владимир Путин поручил проработать возможность ее сохранения. Теперь решается судьба налога – Минэкономразвития предлагает отменить его, а Минфин – ввести льготу.

Поэтапно будут отменяться пониженная ставка налога на имущество компаний по линейным объектам (трубопроводам, линиям энергопередачи – с 2019 г., железнодорожным путям – с 2021 г.), льготы по налогу на недвижимое имущество и земельному налогу компаний, перечислял Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018–2020 гг. По предложению самих регионов с 2018 г. планируется передать на региональный уровень льготы по налогу на имущество компаний в отношении энергоэффективных объектов, указывал Минфин. Также может быть введен мораторий на новые льготы по налогам, зачисляемым в регионы. Проекты пока не готовы. Но Минфин продолжает работать над ними, говорит его представитель.

С 2014 г. потери консолидированного бюджета из-за налоговых преференций выросли с 2,19 трлн руб. до 2,4 трлн в 2016 г., по отношению к ВВП они остались примерно на одном уровне – около 2,6%. И хотя налоговые расходы региональных бюджетов меньше федеральных, на долю регионов приходится около 60% потерь из-за предоставленных центром льгот. По 79% всех льгот по налогам, зачисляемым в региональные бюджеты в 2016 г., решения были приняты именно на федеральном уровне, приводил оценки на Московском финансовом форуме (МФФ) в сентябре председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, основные потери были связаны с переносом убытков компаний на будущее, а также введением пониженных ставок по налогу на прибыль.

Спорный налог Минэкономразвития предложило отменить налог на движимое имущество с 2018 г. Против Минфин, у которого есть альтернативный вариант: ввести налоговый вычет по аналогии с обсуждаемой сейчас инвестиционной льготой по налогу на прибыль. Компания сможет уменьшить налог на движимое имущество на сумму инвестиций в новое оборудование.

В последнее время регионы уже видят, что финансовая политика начинает проводиться в их пользу, сказал старший директор Fitch Rating Владимир Редькин, особенно в отношении налогов на имущество. Но регионы все еще страдают от федеральной налоговой политики, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. «Все чаще напрямую договариваемся с бизнесом о новых льготах, но старые-то никуда не делись», – жалуется региональный чиновник. Отчасти отказ от налоговых льгот уже в первом полугодии 2017 г. позволил регионам увеличить собственные доходы, указывают эксперты Центра развития ВШЭ: с прекращением предоставления льгот под давлением федерального центра поступления налога на прибыль в бюджеты регионов выросли на 12,4%. Номинальные доходы регионов выросли на 9,4%. Доля же трансфертов из федерального бюджета в структуре доходов регионов, наоборот, снизилась, в том числе из-за ужесточения условий их предоставления.

Но уже принятые решения все еще лишают регионы доходов: например, из-за решения забрать у регионов 1 п. п. налога на прибыль (доля увеличилась с 2 до 3%) уже в первом полугодии у некоторых сократились доходы. По данным Счетной палаты, у Мурманской области поступления налога на прибыль снизились на 10,1%. Дополнительные доходы федерального бюджета должны быть распределены между регионами для их поддержки. Но от решения пострадают индустриально развитые регионы, бедные же продолжат зависеть от федеральных трансфертов, предупреждала Зубаревич.

Федеральный центр вводит льготу, но бизнес ни за какие показатели по инвестициям не готов нести ответственность, жаловалась на МФФ вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Москва в ближайшее время планирует подробнее рассматривать применение льгот, рассказала она, и предоставлять их только в обмен на инвестиции в городе. Увеличение полномочий регионов помогло бы им нарастить свои доходы, следует из рейтинга налоговой политики регионов PwC: у регионов, которые покрывают дефицит бюджета за счет дотаций и госдолга, нет стимулов увеличивать сбор налогов.

Ситуация с доходами регионов улучшается, но слишком медленно: в первое полугодие у 38 регионов был зафиксирован дефицит. Группа же проблемных регионов довольно устойчива – у большинства регионов, исполнивших бюджет с отрицательным балансом в первое полугодие 2017 г., были те же проблемы в 2016 г., отмечают эксперты Центра развития ВШЭ. Главная проблема – отсутствие единой региональной политики, замечает член бюро РСПП, в том числе из-за того, что нет понимания, сколько денег будет у регионов. Сначала центр принимает решения, влияющие на регионы, а потом пытается компенсировать негативные последствия.