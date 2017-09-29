Северокорейский бизнес должен покинуть Китай
Пекин дал на это 120 дней после ужесточения санкций ООН
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В Китае работает немало северокорейских граждан (на фото)
Aly Song / Reuters
Власти Китая распорядились, чтобы работающие в стране северокорейские компании и предприниматели закрыли свой бизнес в течение 120 дней. Прекратить работу должны также совместные предприятия китайских и северокорейских компаний. Но запрет не распространяется на некоторые проекты, «особенно некоммерческие и касающиеся государственной инфраструктуры», а также на работающие в Северной Корее китайские компании. Таким образом Пекин усиливает давление на Пхеньян после недавнего ужесточения санкций ООН.
Это решение может нанести урон экономике Северной Кореи, так как на долю Китая приходится 80-90% внешней торговли страны.
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