Экономика
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Татьяна Ломская
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: ЦБ хочет подлечить медицинское страхование

Центробанк предложил клиникам побороться за право лечить за госсчет

Страховщики ОМС смогут расторгнуть с ними договор из-за плохого качества работы

Реформировать обязательное медицинское страхование ЦБ предложил в опубликованном во вторник консультационном докладе о развитии этого сектора. Документ готовился совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС), говорит советник председателя фонда Игорь Селезнев.

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