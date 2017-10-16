Путин решил последовать примеру Медведева

Свободный порт Владивостока – зона, объединяющая несколько территорий на Дальнем Востоке Е. Разумный / Ведомости

Путин поручил правительству совместно с ЦБ представить предложения о создании в свободном порту Владивостока регионального финансового центра. Поручение (опубликовано на сайте Кремля) было дано по итогам заседания президиума Госсовета 6 сентября.

Президент хочет, чтобы условия финансовой деятельности на Дальнем Востоке были конкурентоспособными по сравнению с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), следует из поручения. Для этого нужно создать особые условия для иностранных банков, специализированный финансовый суд и упростить процедуры обращения ценных бумаг. К 1 марта 2018 г. Путин ждет доклада от премьера Дмитрия Медведева и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Свободный порт Владивостока – зона, объединяющая несколько территорий на Дальнем Востоке. Этот статус имеют более 20 муниципалитетов. Идея создать региональный финансовый центр принадлежит вице-премьеру Юрию Трутневу, рассказывает федеральный чиновник. Пресс-секретари Трутнева и первого вице-премьера Игоря Шувалова не ответили на запросы «Ведомостей». А представитель ЦБ не смог предоставить комментарии, так как до регулятора поручение пока не дошло.

Идея связана с проектом инвестиционной системы «Восход», объясняют финансисты, участвующие в обсуждении. Ее создали совместно Фонд развития Дальнего Востока и некоммерческое партнерство (НП) РТС. Это онлайн-биржа, на которой могут размещаться акции и облигации дальневосточных эмитентов. Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков назвал ее «русским NASDAQ»: «На Дальнем Востоке много новых динамичных проектов и быстро растущих компаний, которые зачастую требуют рискового, венчурного капитала». Общая потребность в биржевых и связанных инвестициях в регион оценивалась фондом примерно в 280 млрд руб.

Дальний Восток России интересен прежде всего соседям по АТР, поясняет Чекунков, контрагентов интересуют вопросы лицензирования, расчетов в национальных валютах, скорости выпуска ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также разрешения споров. Есть предпосылки для формирования на Дальнем Востоке регионального финансового центра – «близость к признанным азиатским центрам, концентрация ресурсов на территории региона», объясняет гендиректор НП РТС Роман Горюнов. Но нужно создать условия для привлечения иностранных инвесторов, усовершенствовать налоговое регулирование, упростить выход российских средних и малых компаний на рынок капитала, продолжает он. РТС, по его словам, может предоставить для этого экспертизу, чтобы были учтены интересы инвесторов и бизнеса, а также систему «Восход».

Власти не в первый раз пытаются создать финансовый центр в России. В 2009 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев объявлял о планах создать МФЦ в Москве. Тот проект включал в себя появление финансовой инфраструктуры, центрального депозитария, объединение бирж, реформу НПФ, проведение приватизации на российской бирже, меры по улучшению инвестклимата. Возглавлял рабочую группу проекта Александр Волошин.

Речь идет о создании упрощенных условий не по всей стране, а в конкретном месте – в этом отличие от прошлого проекта МФЦ в Москве, рассказывает участник финансового рынка. Обсуждается, например, упрощение условий размещения облигаций на бирже «Восход», продолжает он, - с регистрацией проспекта эмиссии только на бирже (сейчас – в ЦБ). Если выпуск меньше 200 млн руб., не понадобится даже проспекта – достаточно будет решения эмитента о выпуске.

Идея создать специализированный финансовый суд была еще в проекте МФЦ в Москве – отдельный состав Арбитражного суда. Позже хотели создать совместный суд с сингапурским Третейским судом. Это могут быть отголоски тех идей, рассказывает финансист, участвующий в обсуждении идеи в правительстве.

Для иностранных банков может быть упрощен допуск к российскому центральному депозитарию – это нужно для инвестиций не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране, рассказывает сотрудник центрального депозитария. «Но в отношении Дальнего Востока сейчас дан карт-бланш: делайте все, лишь бы развить этот регион, – поясняет другой финансист. – В том числе то, что надо бы делать по всей стране, но мы пока не решаемся».

Проект МФЦ в Москве не удалось полностью реализовать: замораживание взносов на накопительную пенсию, на которую делали ставку кураторы МФЦ в Москве, подорвало шансы проекта на успех, а присоединение Крыма, ухудшение отношений с Западом и санкции похоронили идею. Но попытка создать очередной финансовый центр правильная, считает гендиректор «Науфор» Алексей Тимофеев: «И пусть нам не удалось добиться главной цели и создать МФЦ, но удалось добиться очень многого с точки зрения развития финансового рынка в России, а проект был отличным поводом для этого».