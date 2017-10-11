Сахалин заплатит Дальнему Востоку
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Законодательное собрание Сахалина (большинство у «Единой России») дало отрицательный отзыв на проект федерального бюджета. Редкий региональный бунт против решения, навязываемого центром, скорее всего, быстро захлебнется.
Идею перераспределить доходы от проекта «Сахалин-2» в пользу Фонда развития Дальнего Востока приписывают его куратору – вице-премьеру Юрию Трутневу. Уже в проекте закона о федеральном бюджете на 2018 г. норму распределения налога на прибыль от «Сахалина-2», который реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), предлагается радикально переписать: вместо нынешних 25% Москва хочет получать 75%. Дополнительные доходы предполагается направить на докапитализацию Фонда развития Дальнего Востока и, возможно, на помощь другим дальневосточным регионам.
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