Экономика
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Елизавета Базанова
Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Инвестиции за госсчет

Правительство готово дать бизнесу щедрую льготу по налогу на прибыль

Если разрешат регионы, то все расходы можно на модернизацию можно будет списать

Инвестиционная льгота, обещанная премьером Дмитрием Медведевым, может оказаться одной из самых щедрых в мире. Модернизируя производство, компании смогут получить скидку по налогу на прибыль до 100%, следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму. В первом варианте проекта, подготовленном Минфином, она была вдвое меньше.

Льгота касается инвестиций в покупку оборудования, модернизацию, реконструкцию производства – они будут напрямую уменьшать налог на прибыль. До 90% этих затрат по решению властей региона можно будет вычесть из региональной части налога (17 п. п. из 20% до 2019 г., с 2020 г. – 18 п. п.), 10% – из федеральной. Максимальный размер льготы увеличен, так как регионы смогут сами определять ее размер, передал через представителя директор департамента налоговой политики Алексей Сазанов.

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