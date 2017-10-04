Правительство готово дать бизнесу щедрую льготу по налогу на прибыль

Если разрешат регионы, то все расходы можно на модернизацию можно будет списать

Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Инвестиции за госсчет

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Распространяться льгота будет на здания, машины, транспорт, оборудование со сроком использования от трех до 20 лет Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиционная льгота, обещанная премьером Дмитрием Медведевым, может оказаться одной из самых щедрых в мире. Модернизируя производство, компании смогут получить скидку по налогу на прибыль до 100%, следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму. В первом варианте проекта, подготовленном Минфином, она была вдвое меньше.

Льгота касается инвестиций в покупку оборудования, модернизацию, реконструкцию производства – они будут напрямую уменьшать налог на прибыль. До 90% этих затрат по решению властей региона можно будет вычесть из региональной части налога (17 п. п. из 20% до 2019 г., с 2020 г. – 18 п. п.), 10% – из федеральной. Максимальный размер льготы увеличен, так как регионы смогут сами определять ее размер, передал через представителя директор департамента налоговой политики Алексей Сазанов.