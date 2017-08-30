Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Поработать к выборам Путина
Минэкономразвития разработало для Путина план повышения производительности труда
Это может стать частью предвыборной программы Путина
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Минэкономразвития придумало, как заставить людей работать эффективнее
Е. Егоров / Ведомости
«Ведомости» ознакомились с предложениями Минэкономразвития о повышении производительности труда, которые будут обсуждаться в среду на президиуме президентского совета по приоритетным проектам. Это часть плана Минэкономразвития по ускорению роста экономики, который может войти в предвыборную программу президента Владимира Путина, рассказывают чиновники. Достоверность материалов подтвердил представитель Минэкономразвития.
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