Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Поработать к выборам Путина

Минэкономразвития разработало для Путина план повышения производительности труда

Это может стать частью предвыборной программы Путина

«Ведомости» ознакомились с предложениями Минэкономразвития о повышении производительности труда, которые будут обсуждаться в среду на президиуме президентского совета по приоритетным проектам. Это часть плана Минэкономразвития по ускорению роста экономики, который может войти в предвыборную программу президента Владимира Путина, рассказывают чиновники. Достоверность материалов подтвердил представитель Минэкономразвития.

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