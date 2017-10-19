Блокчейн может заменить ЕГЭ, допускает Максим Орешкин

У правительства почти безграничные планы на эту технологию, начинает оно с Росреестра

Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Росчейн для власти

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Российские власти готовы заковать себя в цифровые цепи Сергей Николаев / Ведомости

Весь год чиновники рассказывали об увлечении блокчейном и думали, как же они могут использовать эту технологию. Вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов даже заявил, что блокчейн может вывести экономику России на новый уровень.

Наконец власти нашли первое применение технологии – в Москве будет запущен пилотный проект по использованию блокчейна для мониторинга достоверности сведений из Единого госреестра недвижимости. Проект необходимого для этого постановления правительства опубликовало Минэкономразвития.