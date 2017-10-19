Экономика
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Маргарита Папченкова|Татьяна Ломская
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Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Росчейн для власти

Блокчейн может заменить ЕГЭ, допускает Максим Орешкин

У правительства почти безграничные планы на эту технологию, начинает оно с Росреестра

Весь год чиновники рассказывали об увлечении блокчейном и думали, как же они могут использовать эту технологию. Вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов даже заявил, что блокчейн может вывести экономику России на новый уровень.

Наконец власти нашли первое применение технологии – в Москве будет запущен пилотный проект по использованию блокчейна для мониторинга достоверности сведений из Единого госреестра недвижимости. Проект необходимого для этого постановления правительства опубликовало Минэкономразвития.

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