Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Росчейн для власти
Блокчейн может заменить ЕГЭ, допускает Максим Орешкин
У правительства почти безграничные планы на эту технологию, начинает оно с Росреестра
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Российские власти готовы заковать себя в цифровые цепи
Сергей Николаев / Ведомости
Весь год чиновники рассказывали об увлечении блокчейном и думали, как же они могут использовать эту технологию. Вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов даже заявил, что блокчейн может вывести экономику России на новый уровень.
Наконец власти нашли первое применение технологии – в Москве будет запущен пилотный проект по использованию блокчейна для мониторинга достоверности сведений из Единого госреестра недвижимости. Проект необходимого для этого постановления правительства опубликовало Минэкономразвития.
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