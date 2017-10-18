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Шувалов считает, что блокчейн выведет развитие экономики на новый уровень

Первый вице-премьер Игорь Шувалов полагает, что применение новых технологий, в том числе блокчейна, является возможностью для выхода экономики России на новый уровень. Об этом Шувалов сообщил во время выступления на Международном фестивале молодежи и студентов.

Он добавил, что в настоящий момент страна находится в начале пути использования возможностей от освоения новых технологий, отмечает ТАСС.

Политик также считает ICO отличной возможностью для предпринимателей. Он подчеркнул, что в России сейчас уже есть много бизнесменов, которые с помощью этой системы «собирают деньги».