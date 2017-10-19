Бизнес просит разрешить печатать чеки с телефонов вместо касс

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Предприниматели могут обойтись и без касс, считают в РСПП Андрей Гордеев / Ведомости

Письмо с таким предложением президент РСПП Александр Шохин направил премьеру Дмитрию Медведеву («Ведомости» ознакомились с его копией), такое же письмо подготовила и «Опора России», рассказал ее президент Александр Калинин.

С июля 2018 г. на новые кассовые аппараты должны перейти те, кто раньше кассами не пользовался. Например, индивидуальные предприниматели (ИП), компании, платящие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или работающие по патентам. Часть таких предпринимателей президент обещал освободить от этой обязанности до июля 2019 г. Исключение – торговые компании, а также торгующие ИП, привлекающие работников. Но и для них могут появиться исключения.