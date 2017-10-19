Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Телефон вместо кассы
Бизнес просит разрешить печатать чеки с телефонов вместо касс
Но производит подходящую систему лишь одна компания, которую своей называл Григорий Березкин
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Предприниматели могут обойтись и без касс, считают в РСПП
Андрей Гордеев / Ведомости
Письмо с таким предложением президент РСПП Александр Шохин направил премьеру Дмитрию Медведеву («Ведомости» ознакомились с его копией), такое же письмо подготовила и «Опора России», рассказал ее президент Александр Калинин.
С июля 2018 г. на новые кассовые аппараты должны перейти те, кто раньше кассами не пользовался. Например, индивидуальные предприниматели (ИП), компании, платящие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или работающие по патентам. Часть таких предпринимателей президент обещал освободить от этой обязанности до июля 2019 г. Исключение – торговые компании, а также торгующие ИП, привлекающие работников. Но и для них могут появиться исключения.
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