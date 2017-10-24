Орешкин выступил против предложения Минфина о валютных ограничениях

Такая опция не нужна, Россия обошлась без этого даже в период острых кризисов, считает он

Министр экономического развития Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

Министр экономического развития Максим Орешкин выступил против предложения Министерства финансов о валютных ограничениях и назвал их неактуальными.

Министр финансов Антон Силуанов ранее доложил премьеру Дмитрию Медведеву «о мерах по модернизации валютного контроля» («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Силуанов признал, что нужно либерализовать валютное законодательство, но взамен он просит дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения. Среди них: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

«С того момента, как мы отказались от любых ограничений по капитальным операциям, у нас было два серьезных кризиса: это и 2008–2009 гг., и 2014–2015 гг. В эти сложные моменты для финансового рынка, в моменты очень высокой волатильности, ни правительство, ни Центральный банк даже не задумывались о том, что можно ввести какие-то капитальные ограничения», – сказал Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»).

Он добавил, что «здесь Минфин немножко поторопился», предложив прописать такие меры в законодательстве. «Я выступаю против. Такие механизмы нам не потребуются ни в какой ситуации», – подчеркнул он. По словам Орешкина, в стране правильная макроэкономическая политика и правильно выстроенные институты, которые защищают стабильность финрынка: «И никаких вот таких уловок здесь не нужно».

На форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» в понедельник замминистра финансов Владимир Колычев пояснил, что Минфин предлагает обсудить возможность введения валютных ограничений на случай «критичных» явлений на финансовом рынке. Он не стал уточнять критерии и условия, при которых могут быть введены такие ограничения: «Это, очевидно, будет как-то соотноситься с масштабами критичных явлений на финрынке». В пример он привел «очень критичные» объемы оттока капитала и вывода средств из банков.

По словам Колычева, такой механизм нужен, чтобы в моменты, «когда нужно принять очень быстрые решения, была такая возможность, не проходя все процедуры через парламент». Он добавил, что все условия и критерии будут обсуждаться, чтобы «успокоить инвесторов» и сделать критерии «прозрачными».

Это связано с либерализацией, а не с ожиданием каких-то кризисов, санкций, падения цен на нефть, подчеркнул замминистра. «У ЦБ есть определенные опасения в части того, будет ли у них инструментарий следить за незаконным выводом капитала. Мы сейчас с ними будем прорабатывать, чтобы такой инструментарий остался», – сказал Колычев.