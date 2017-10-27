Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25%

Цены осенью удивляли: в сентябре ЦБ ждал инфляцию в 3,5-3,8% по итогам года Ярослав Чингаев для Ведомостей

Центробанк на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 8,25%, подтвердив прогнозы экономистов Reuters и Bloomberg. На прошлом заседании ставка была снижена сразу на 50 б. п. до 8,5%, поэтому сейчас экономисты ждали от регулятора большей осторожности.

Однако накануне этого решения на ЦБ обрушилась волна критики со стороны правительства. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ЦБ стоило бы «поактивнее» смягчать денежно-кредитную политику — это позволило бы избежать резкого замедления роста цен (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Слишком низкая инфляция так же плоха, как слишком высокая, добавлял министр экономразвития Максим Орешкин, рост цен серьезно отклонился от таргета — 4%, и вызвано это не разовыми, а монетарными факторами: ниже таргета опустились цены почти на все группы товаров, годовая базовая инфляция, очищенная от сезонности, каждый месяц в этом году была ниже 4%. Однако президент Владимир Путин поддержал осторожность ЦБ, заметив, что рисков для зависимой от сырья экономики все еще много.

Цены осенью удивляли: в сентябре ЦБ ждал инфляцию в 3,5-3,8% по итогам года, но в уже октябре его председатель Эльвира Набиуллина признала, что прогноз может снизиться до 3,2%. На 23 октября рост цен замедлился до 2,7% в годовом выражении, но ЦБ не рассматривает это как существенное отклонение от таргета в 4%, сообщает регулятор. Чрезмерное замедление вызвано временными факторами: повышенным предложением сельскохозяйственной продукции в сентябре и эффектом от укрепления рубля. Поэтому концу года инфляция замедлится до уровня около 3%, но затем влияние этих факторов исчерпается и цены вновь станут расти на 4%.

Экономика растет, инфляционные ожидания россиян по-прежнему повышенные, снижаются неустойчиво и неравномерно, предупреждает ЦБ. Риски ускорения инфляции выше, чем риски ее чрезмерного замедления, поэтому регулятор постепенно переходит от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Среднесрочные риски связаны с мировыми ценами на сырье, здесь должно помочь бюджетное правило. Сохраняются и другие риски: дефицита трудовых ресурсов, который спровоцирует рост зарплат быстрее производительности, чрезмерного роста потребления и роста инфляционных ожиданий — и так повышенных.

Инфляцию можно держать около 4%, не ограничивая экономический рост, считает ЦБ: пока больше стимулов к сбережениям, но постепенное смягчение денежно-кредитной политики вместе с низкой склонностью к риску у банков и заемщиков позволит плавно перейти к увеличению потребления.