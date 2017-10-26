Центробанк не купится на низкую инфляцию
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Волна критики со стороны правительства обрушилась на ЦБ в октябре. Рост цен замедлился слишком резко – если бы ЦБ смягчал денежно-кредитную политику «поактивнее», этого можно было бы избежать, заявил в начале месяца министр финансов Антон Силуанов (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Между тем бюджет создал регулятору условия для снижения ключевой ставки, подчеркнул он, а от его решения зависят и ставки на рынке, и возможность взять кредит.
Чересчур низкая инфляция так же плоха, как чересчур высокая, вторил коллеге на прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин: она нестабильна и непредсказуема. Замедление роста цен до 2,8% в годовом выражении уже довольно серьезное отклонение от таргета – 4%, сказал он, а главное – устойчивое: цены практически на все группы товаров опустились заметно ниже этого уровня, а годовая базовая инфляция, очищенная от сезонности, каждый месяц в этом году была ниже 4%. Дело не в разовых, а именно в монетарных факторах, заключил Орешкин.
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