Преследования элиты в Саудовской Аравии дарят инвесторам надежду
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Масштабная антикоррупционная кампания Саудовской Аравии происходит в важный момент для страны. Королевство пытается привлечь иностранный капитал, чтобы реализовать реформы наследного принца Мухаммада ибн Салмана и диверсифицировать экономику. Одновременно Саудовская Аравия воюет с Йеменом, соперничает с Ираном за влияние на Ближнем Востоке, поддерживает воюющие группировки в Сирии. Поэтому преследования элиты повышают ставки для иностранных инвесторов.
В ходе антикоррупционного расследования арестованы десятки принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов (см. врез). Для инвесторов последствия могут быть разными. Деловой климат может стать более благоприятным и прозрачным, но также может вырасти риск политической и юридической неопределенности. «Западных инвесторов смущает, что модернизация и вестернизация достигаются очень агрессивными методами», – говорит Кристофер Джонсон, председатель American Business Group в Эр-Рияде, лоббирущей интересы американского бизнеса в стране.
В июне король Салмана ибн Абдель Азиз аль-Сауда изменил порядок престолонаследия, сделав первым в очереди на трон 32-летнего сына, принца Мухаммада. С тех пор королевство пытается стать более открытым для мира. В сентябре женщины получили право водить автомобили, а в октябре принц провел инвестиционную конференцию «Давос в пустыне». На ней были директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард, миллиардер Ричард Брэнсон, а бывший гендиректор Alcoa и Siemens Клаус Кляйнфельд был назначен руководителем проекта по строительству «умного» города Неом за $500 млрд, инвестировать в который также намерен Российский фонд прямых инвестиций.
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