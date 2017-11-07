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Brent подорожала выше $64 за баррель впервые с июня 2015 года

6 ноября котировки нефти резко выросли на новостях о задержании министров и принцев в Саудовской Аравии. Цена январских фьючерсов на Brent поднялась выше $64 за баррель впервые с июня 2015 г. На 9.00 мск эти контракты торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,19 за баррель. На закрытие торгов понедельника их цена достигла $64,27 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI к 9.00 торговались на уровне $57,35 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). За торги понедельника цена контракта выросла на $1,71 (3,07%) до $57,35 за баррель.

Саудовская Аравия – один из крупнейших производителей нефти в мире и самый влиятельный член ОПЕК. 5 ноября стало известно, что в королевстве по распоряжению короля Салмана Бен Абдель Азиз аль-Сауда создан антикоррупционный комитет. За первые сутки работы эта структура предъявила обвинения во взяточничестве и отмывании денежных средств десяткам человек, были задержаны 11 принцев, четыре министра и 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов. Среди задержанных оказался один из богатейших людей Ближнего Востока – миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов страны. Аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер считает, что это означает, что наследный принц Мухаммед ибн Салман пытается консолидировать власть в Саудовской Аравии. Стратег по сырьевым рынкам RBC Хелима Крофт считает, что политика саудовских властей все же немедленно не изменится, поскольку наследный принц привержен продлению соглашения об ограничении добычи и проведению IPO Saudi Aramco.

На прошлой неделе нефть подорожала на ожиданиях, что государства ОПЕК+ продлят срок действия соглашения о сокращении добычи нефти, возможно, до конца 2018 г. Также котировки поддерживают сигналы об ослаблении добычи в США, объяснил главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. «Избытка нефти больше нет, и ситуация в плане поставок становится все более сложной. Это создало почву для ралли», – цитирует его «Интерфакс».

В минувшую пятницу Baker Hughes опубликовала данные о сокращении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 8 единиц – до 729 установок.