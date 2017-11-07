Bloomberg оценило потери саудовского принца-миллиардера после ареста

За 48 часов состояние принца Аль-Валида уменьшилось более чем на $1 млрд

Котировки инвесткомпании принца Kingdom Holding в первый день после его задержания упали на 9,9% Hamad I Mohammed/REUTERS

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал, один из богатейших людей на Ближнем Востоке, потерял $1,2 млрд за 48 часов с момента своего задержания, подсчитало агентство Bloomberg. Принц оказался в числе саудовских министров и членов королевской семьи, которых 4 ноября задержали по подозрению в коррупционных преступлениях.

Котировки инвестиционной компании принца Kingdom Holding в первый день после его задержания упали на 9,9%, а на закрытие торгов понедельника опустились до минимумов с декабря 2011 г. На вечер понедельника Bloomberg оценило состояние Аль-Валида в $17,8 млрд. По данным The Wall Street Journal, обвинения принцу еще не предъявили, подозревают его в отмывании.

Инвестиции принца через Kingdom Holding не раскрываются.

В интервью CNBC в октябре Аль-Валид признал, что вкладывал средства в банковскую группу Citigroup, сервис микроблогов Twitter, кинокомпанию Twenty-First Century Fox и китайского интернет-ритейлера JD.com. По данным Forbes, у него есть доля в онлайн-сервисе такси Lyft, в сети отелей Four Seasons Hotels & Resorts и ему принадлежат отели George V в Париже и Savoy в Лондоне.

Антикоррупционный комитет в Саудовской Аравии создали по приказу короля Салмана Бен Абдель Азиз аль-Сауда. Его возглавил наследный принц Мухаммед бен Салман. Комитет начал работу 4 ноября. Уже 5 ноября стало известно о задержании нескольких десятков человек. В их числе 11 принцев, четыре министра, бывшие министры, их заместители и предприниматели. Сообщалось, что всех задержанных поместили в пятизвездочный отель. На этих новостях произошло падение саудовского фондового рынка, но выросли цены на нефть: Brent торгуется дороже $64 за баррель впервые более чем за два года.

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