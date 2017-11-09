Минстрой хочет обложить бизнес новым экологическим сбором

И взимать его с производства и импорта моющих средств и удобрений

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«Каждый многоквартирный дом работает как маленький химический завод», говорит представитель Минстроя А. Гордеев / Ведомости

Ввести неналоговый сбор для финансирования ремонта и строительства очистных сооружений Минстрой предложил в письме, направленном в октябре в аппарат правительства и Минприроды (его подлинность подтвердил человек, близкий к Минстрою). Платить его придется производителям и импортерам большинства моющих средств (с поверхностно-активными веществами, ПАВ) и фосфатных удобрений. Собирать с них министерство рассчитывает 20 млрд руб. ежегодно. Представитель Минстроя подтвердил суть предлагаемого механизма и оценку ожидаемых поступлений в федеральный бюджет.

Рассматривается два варианта: ввести новый платеж или расширить уже существующий экологический сбор, выделив в нем платежи производителей удобрений и моющих средств, рассказывает участник межведомственных совещаний. По его словам, ведомства склоняются ко второму варианту – удобнее администрировать. Распорядится этими деньгами специальный институт развития, предложено в письме, подписанном замминистра строительства Андреем Чибисом. Сейчас обсуждается, что это будет за организация, один из вариантов – фонд развития ЖКХ, рассказывает человек, близкий к Минстрою. Его работа осенью была продлена до 2019 г.