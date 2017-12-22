Офшоры расскажут российским налоговикам о владельцах тайных компаний-кошельков

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россияне наследили во многих райских налоговых местах Олег Сальманов / Ведомости

Спустя полтора года после присоединения России к международному обмену налоговой информацией страхи россиян с активами и счетами за рубежом оправдались. Власти популярных офшоров включили Россию в список стран, с которыми они согласились автоматически обмениваться данными.

Всего в списке 71 страна, следует из опубликованных данных ОЭСР. Среди них, например, Кипр, Бермудские и Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Джерси, Гернси, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Великобритания.

Многие из этих стран согласились начать обмен уже с 2018 г., исключение – например, Малайзия, Ливан и Швейцария, которые приступят к взаимодействию с российскими налоговиками только в 2019 г. От этих стран данные по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций Федеральная налоговая служба (ФНС) получит лишь за 2018 г., от остальных сроки либо не определены, либо за 2017 г.

В зону риска попадают российские собственники пассивных компаний со счетами в банках стран из списка, предупреждает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. По стандарту ОЭСР это компании, больше 50% доходов которых составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы, например компании с основным активом в виде инвестиционного портфеля. Даже если компании находятся в юрисдикциях, не обменивающихся данными, но работают они через банки из стран, согласившихся на обмен, налоговики о них узнают, предупреждает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}