Офшоры расскажут российским налоговикам о владельцах тайных компаний-кошельков
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Спустя полтора года после присоединения России к международному обмену налоговой информацией страхи россиян с активами и счетами за рубежом оправдались. Власти популярных офшоров включили Россию в список стран, с которыми они согласились автоматически обмениваться данными.
Всего в списке 71 страна, следует из опубликованных данных ОЭСР. Среди них, например, Кипр, Бермудские и Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Джерси, Гернси, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Великобритания.
Многие из этих стран согласились начать обмен уже с 2018 г., исключение – например, Малайзия, Ливан и Швейцария, которые приступят к взаимодействию с российскими налоговиками только в 2019 г. От этих стран данные по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций Федеральная налоговая служба (ФНС) получит лишь за 2018 г., от остальных сроки либо не определены, либо за 2017 г.
В зону риска попадают российские собственники пассивных компаний со счетами в банках стран из списка, предупреждает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. По стандарту ОЭСР это компании, больше 50% доходов которых составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы, например компании с основным активом в виде инвестиционного портфеля. Даже если компании находятся в юрисдикциях, не обменивающихся данными, но работают они через банки из стран, согласившихся на обмен, налоговики о них узнают, предупреждает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.
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