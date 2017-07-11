Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Налоговики близки к раскрытию

Налоговики узнают все о зарубежных активах компаний и людей

Необходимые для автоматического обмена информацией поправки одобрены в правительстве
  • Елизавета Базанова,
  • Светлана Бочарова
  • / Ведомости

Нормы, упрощающие доступ налоговиков к данным о зарубежных операциях людей и компаний, во вторник одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» ее участник и федеральный чиновник. Эти поправки запустят для России автоматический обмен информацией с другими странами: банкирам и финансистам придется передавать налоговикам данные о счетах клиентов, а транснациональным компаниям – о внутренних операциях своих структур. К механизму уже присоединилось более 90 стран, в том числе многие офшоры.

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Комментарии  ()
zakharovlaw
01:17 11.07.2017
Вопрос: а на основании чего, если российский Закон ещё не принят, и, тем более, не вступил в силу, российские банки осуществляют розыск и подготовку информации о своих клиентах, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации? Видимо, смогут собирать информацию только за 2018 год, и просить аналогичное от "партнёров".
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