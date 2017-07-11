Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Налоговики близки к раскрытию
Налоговики узнают все о зарубежных активах компаний и людей
Необходимые для автоматического обмена информацией поправки одобрены в правительстве
- Елизавета Базанова,
- Светлана Бочарова
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Налоговики узнают все о зарубежных активах российских корпораций и счетах людей
Руслан Шамуков / ТАСС
Нормы, упрощающие доступ налоговиков к данным о зарубежных операциях людей и компаний, во вторник одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» ее участник и федеральный чиновник. Эти поправки запустят для России автоматический обмен информацией с другими странами: банкирам и финансистам придется передавать налоговикам данные о счетах клиентов, а транснациональным компаниям – о внутренних операциях своих структур. К механизму уже присоединилось более 90 стран, в том числе многие офшоры.
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