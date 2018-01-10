Чиновники хотят снизить волатильность цен с помощью новых овощехранилищ

Для этого власти предложат бизнесу строить склады по договору концессии

Статья опубликована в № 4483 от 10.01.2018 под заголовком: Инвесторы соберут урожай

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С ростом урожая крестьяне вынуждены дешево продавать овощи, если не могут отдать их на хранение Евгений Разумный / Ведомости

Спустя два года после того, как механизмы концессии и ГЧП были распространены на объекты сельского хозяйства, правительство определило критерии, что именно относить к ним. Рынок этого ждал, рассказывает исполнительный директор Центра ГЧП Максим Ткаченко.

Теперь вместе с государством инвесторы смогут строить теплицы, склады, лаборатории, центры обработки и переработки сельскохозяйственной продукции, следует из опубликованного постановления правительства.

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