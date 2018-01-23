Бизнес перестал оценивать страну только по ВВП

Власти пора подумать о людях Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Оценивая экономическую ситуацию в стране и перспективы компании, бизнес все меньше ориентируется на финансовые показатели – например, на ВВП, показал опрос руководителей крупнейших корпораций мира, проведенный PwC для форума в Давосе (более 1200 топ-менеджеров из 85 стран). Все большее значение имеют такие разноплановые показатели, как индекс качества жизни (факторы, влияющие на социальное и общественное развитие), считают 66% респондентов. Больше всего на него ориентируется бизнес в Латинской Америке, Африке и Западной Европе, меньше всего – в Северной Америке.

ВВП – это «показатель из прошлого», отмечает управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков, главы компаний активно изучают альтернативные индикаторы, чтобы оценить долгосрочную жизнеспособность компаний. Об эффективности политики страны и благосостоянии ее граждан нельзя судить по размеру ВВП, говорилось в исследовании ОЭСР еще в 2012 г. От ВВП толку мало, если «планета загрязнена настолько, что наши жизни в опасности», указывал нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц (цитата по РБК).

ВВП не отражает, как меняется здоровье нации, качество жизни людей, возобновляются ли ресурсы, говорит сотрудник международного производителя массовых товаров. Крупный бизнес оценивает три ключевых показателя – удобно, выгодно и безопасно ли торговать в стране, отмечает председатель правления крупной машиностроительной компании, а также насколько легко финансировать инвестиции, привлекать капитал. Но ни один индекс не может описать эту совокупность факторов, рассуждает он. Российские компании больше ориентируются не на размер ВВП или промышленного выпуска, а на валютный курс, изменение зарплат, потребительский спрос, которые дают лучшее представление о рисках, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, а про ВВП им достаточно знать, растет он или падает.

Бизнес верит в экономику Экономические условия бизнес оценивает рекордно оптимистично, показал опрос PwC. 57% глав компаний верят, что темпы роста глобального ВВП ускорятся, и только 5% ждут их снижения. В 2017 г. оптимистов было меньше (26%), а пессимистов, напротив, больше (17%). Цены на нефть стабилизировались, страны еврозоны показывают стабильное восстановление, экономика США растет, а британская, несмотря на замедление, не вошла в кризис после выхода из ЕС, объясняют авторы доклада PwC. Еще в прошлом году бизнес ставил неопределенность на второе место среди рисков. Теперь на первый план вышли киберугрозы, геополитическая нестабильность и терроризм. Последний риск вошел в пятерку главных угроз во всех регионах, кроме Африки. Похожие тенденции зафиксировал и опрос Всемирного экономического форума, участники которого больше всего боятся кибератак и экологических катастроф.

Показатель ВВП больше интересует макроэкономистов и власть, признает ведущий эксперт Центра развития НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

ВВП отражает совокупность продаж товаров и услуг за год – если цены на них снижаются быстрее, чем растет качество, то благосостояние растет, а ВВП может и тормозиться, говорил ректор РАНХиГС Владимир Мау в интервью «Ведомостям»: например, iPhone заменяет множество устройств, которые в совокупности стоили бы гораздо больше. На позитивные сдвиги в экономике сейчас указывают скорее динамика частных инвестиций и благосостояния, диверсификация экспорта, низкая инфляция, от которой зависит доступность кредита, перечислял Мау. В будущем страны станут конкурировать за таланты – людям будет все проще переезжать, поэтому нужно удерживать их и капитал, считает представитель «Северстали»: «А это и безопасная социальная среда, и хорошая экология, и возможности для ведения бизнеса, и инфраструктура для образования, спорта и досуга».

Измерить качество жизни собирается и российский Центробанк. На прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что регулятор совместно с фондом «Общественное мнение» начнет рассчитывать индекс благополучия россиян – опрашивать их о семейном статусе, занятости, уровне жизни, сравнении себя с другими, отношении к внешнему порядку (например, экологии, стабильности в мире) и других факторах (цитата по «Интерфаксу»). ЦБ хочет понять, что дает людям ощущение благополучия, и использует эти факторы при разработке денежно-кредитной политики, сказал представитель регулятора.

О недостатках показателя ВВП действительно говорят все больше, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков, но на практике индикаторы качества жизни почти всегда связаны с ВВП на душу населения. «Например, если нарисовать график, где координаты всех стран заданы ВВП на душу и уровнем индекса человеческого развития ООН, выйдет, что они измерят практически одно и то же», – замечает он. Когда экономика стагнирует, показатель ВВП малоинформативен (поскольку он околонулевой) и экономисты ищут дополнительные индикаторы, но в долгосрочной перспективе ВВП остается ключевым показателем экономического роста, говорит Орлова.

Ключевая проблема современных экономик – растущий уровень неравенства, указывала ОЭСР. Противодействие незащищенности и неравенству, рост доходов населения и его экономических возможностей, качества жизни должны быть признаны политиками главной целью экономического развития – а вовсе не рост ВВП, говорилось в прошлогоднем докладе Всемирного экономического форума. Национальное благосостояние страны должно трансформироваться в благополучие граждан, отмечали аналитики The Boston Consulting Group, в России этого пока не происходит. Проблема глобальная: в руках 1% населения Земли оказалось 82% богатства, заработанного в 2017 г., сообщалось в докладе благотворительной организации Oxfam об имущественном неравенстве.