Фондовые рынки упали из-за ускорения инфляции в США

У трейдеров в США снова появились поводы избавиться от акций Richard Drew / AP

Инфляция в США в январе превысила ожидания экономистов и спровоцировала новое падение на фондовых рынках. Накануне публикации данных министерством труда США индексы показывали умеренный рост: Stoxx Europe 600 - на 0,8%, фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 – на 0,5%. После появления информации американские фьючерсы быстро упали на 1%, панъевропейский индекс сократил рост до 0,2%. Через полчаса после начала торговой сессии (в 18.00 мск) падение, правда, уже было почти отыграно.

Из-за резкой реакции мировых рынков на рост инфляционных ожиданий в начале февраля некоторые трейдеры основными мировыми валютами сейчас «считают, что это самый важный релиз экономических данных за последние три года», написал Стивен Иннес, начальник трейдингового отдела на азиатско-тихоокеанских рынках сингапурской Oanda (цитата по Bloomberg).

«Люди очень внимательно будут следить за данными по индексу потребительских цен», – говорил The Wall Street Journal до их публикации Бен Лэйдлер, стратег по глобальным фондовым рынкам HSBC. По его словам, особо пристально инвесторы будут оценивать базовую инфляцию (не учитывающую цены на энергоресурсы и продукты питания), консенсус-прогноз по которой – 1,7%. «Если будет эта цифра, рынок вздохнет с облегчением, но если выше, он снова окажется под давлением», – полагал Лэйдлер. Совокупная инфляция, по прогнозам опрошенных WSJ экономистов, ожидалась на уровне 1,9%.

По данным же министерства труда, базовая инфляция составила 1,8% в годовом выражении, общая – 2,1%. По сравнению с декабрем базовая инфляция составила 0,3% (ожидалось 0,2%, такое же значение было и в последнем месяце 2017 г.), общая – 0,5% (ожидалось 0,4%, в декабре было 0,2%). Месячный рост цен на одежду на 1,7% оказался самым высоким с 1990 г.

За мировыми рынками последовал и российский, хотя, как и на прошлой неделе, масштаб падения оказался не таким значительным: индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,4-0,5%, а к 18.00 мск РТС уже рос на 0,6%, индекс Мосбиржи вернулся на уровень закрытия во вторник. Российский рынок поддерживают позитивные данные по бюджету и резервам, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Негативный для него фактор – ожидания по запасам нефти в США, где растет добыча, добавляет он: ограничения ОПЕК+ могут оказаться недостаточно сильными, возможно дальнейшее падение котировок. По данным на 18.00 мск, Brent дешевела на 1,1% до $62 за баррель.

Публикацию 2 февраля данных о росте зарплат в США в январе на 2,9% участники рынка называют среди факторов, спровоцировавших падение индексов полторы недели назад. Этот показатель оказался максимальным с 2009 г. До сих пор в период посткризисного восстановления экономики зарплаты почти не росли, что стало одной из причин недовольства американцев, повлиявшего на результаты президентских выборов 2016 г., но при этом зарплаты не провоцировали инфляционного давления. Это способствовало росту фондового рынка США, который многократно в 2017 г. и начале 2018 г. обновлял исторические рекорды. Но с максимума в этом году американские и многие другие индексы упали более чем на 10%.

Более высокая инфляция может заставить Федеральную резервную систему быстрее повышать процентные ставки. Ее управляющие прогнозировали три повышения в 2018 г., но может быть и четыре, написали в отчете аналитики Societe Generale. В этом случае и стоимость рыночных заимствований вырастет, в то время как правительству нужно будет больше занимать, чтобы финансировать бюджетный дефицит. Как ожидается, он превысит $1 трлн в 2019 г. из-за последствий налоговой реформы, предложенного Дональдом Трампом увеличения госрасходов на инфраструктуру и достигнутой недавно в конгрессе договоренности о структуре бюджета на ближайшие два года.

Превышение уровня инфляции в 3% может спровоцировать масштабное падение на развивающихся рынках акций, предостерегает Дэниел Солтер, главный стратег «Ренессанс капитала» по фондовым рынкам развивающихся стран. По крайней мере, четыре из пяти сильнейших падений индекса MSCI Emerging Markets (более чем на 30%) в период с 1987 г. происходили в течение месяца после того, как индекс потребительских цен в США достигал 3%, показало его исследование.

Долларовый индекс (курс к валютам стран – основных торговых партнеров США) вырос после публикации данных минтруда на 0,3%, к рублю доллар вырос с 57,4 до 57,7 руб./$. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась с 2,82 до 2,862%.

«Это высокий показатель, – сказал Financial Times об уровне инфляции Люк Бартоломью, стратег Aberdeen Standard Investments. – Есть риск, что он подольет масла в огонь распродаж, случившихся на прошлой неделе».