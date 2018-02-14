Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4508 от 14.02.2018 под заголовком: Инфляционная угроза из-за океана

Инфляция в США опасна для фондовых рынков развивающихся стран

Ее ускорение до 3% провоцировало сильнейшие падения индекса MSCI Emerging Market
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Фондовые рынки развивающихся стран удивили своей устойчивостью во время недавнего падения мировых рынков. Индексы MSCI Emerging Market (MSCI EM) и американский S&P 500 снизились примерно одинаково, хотя обычно развивающиеся рынки падают сильнее, когда неприятие риска инвесторами растет. Но будущее может таить для них более серьезную угрозу, если инфляция в США достигнет 3%.

Недавнее падение рынков инвесторы объясняют, в частности, опасениями, что инфляция в США может ускориться – на это может указывать рост зарплат в январе на 2,9% в годовом выражении (максимальный с 2009 г.). Из-за этого ФРС может начать быстрее повышать процентные ставки. Некоторые банки ждут, что инфляция достигнет 3% уже к концу марта. По прогнозам UBS, уже во II квартале она замедлится, но даже кратковременного скачка до 3% может хватить, чтобы спровоцировать хаос на развивающихся рынках.

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