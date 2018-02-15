Кудрин высказался за сохранение налогов на шесть лет

Евгений Разумный / Ведомости

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что ставки основных налогов нельзя повышать весь следующий президентский срок. Об этом он заявил в кулуарах Российского инвестфорума в Сочи.

«ЦСР предлагает не повышать налоги в ближайшие шесть лет - ни подоходный, ни НДС, ни другие. Мы не поддерживаем на этом этапе маневра 22/22 и 21/21 в части социальных взносов и НДС. Мы считаем, что это не даст тех эффектов по легализации бизнеса, при этом сильно перераспределит нагрузку между отраслями», - передало слова Кудрина «РИА Новости».

По словам Кудрина, повышение налогов, в принципе, возможно, но только при устойчивом росте экономики. «Мы считаем, что в этот момент, когда рост экономики не стал устойчивым, этого не надо делать», - отметил он. Дискуссия по налогам в правительстве продолжается, констатировал Кудрин: «все ждут выборов и формирования нового правительства, которое и определит окончательное решение».

Налоги или приватизация?

Именно ЦСР разрабатывает программу развития страны для президента Владимира Путина. Части этой программы, согласованные с администрацией президента и различными ведомствами, уже опубликованы: в частности, предложения по судебной реформе и по эффективному управлению госсобственностью.

О том, что после выборов президента 18 марта могут повысить налог на доходы физических лиц (сейчас – 13%), сообщало агентство Bloomberg. По информации агентства, Путин представит план увеличения расходов на человеческий капитал во время послания Федеральному собранию, а о том, откуда на это возьмутся деньги, станет известно после выборов.

ЦСР видит альтернативу повышению налогов в масштабной приватизации. В 2019-2020 гг. поступления от приватизации могут обеспечить до 0,5% ВВП, говорилось в ноябрьской статье Кудрина. Приватизация может решить сразу несколько задач: повысить эффективность бизнеса, реструктурировать отрасли экономики, пополнить доходы бюджета для проведения маневра, говорилось в недавнем докладе ЦСР. Но чтобы денег хватило, это должны быть очень крупные сделки: сейчас в трехлетнем бюджете заложены доходы от приватизации всего в 36,5 млрд руб. Нужно приватизировать оставшиеся крупнейшие компании – их около 80, и уже 15-20 готовы к сделкам, некоторые входят во все трехлетние программы начиная с 2011 г., говорил соавтор доклада директор ИПЭИ РАНХиГС Александр Радыгин.