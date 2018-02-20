Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Коммунальная чистка

Минстрой вычистит рынок ЖКХ от псевдоконцессий

Таких, по оценке ведомства, – до 8% соглашений
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Проанализировав концессии в сфере ЖКХ, Минстрой нашел соглашения, которые не обязывают инвесторов вкладывать в проекты, и пригрозил им расторжением. Он насчитал 155 таких концессий – 8% от всех заключенных в коммунальном хозяйстве, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на Российском инвестиционном форуме на прошлой неделе (его цитирует «Росинфра»). Подобные схемы недопустимы и соглашения должны быть расторгнуты, сказал Мень, добавив, что примерно в 60% таких случаев концессионером выступают МУПы. Анализ был проведен, чтобы выявить типичные проблемы и ошибки муниципалитетов при работе с инвесторами, задача мониторинга – «исключить все возможные лазейки для злоупотреблений», передал Мень «Ведомостям» через представителя. Одна из таких лазеек – отсутствие инвестиционных обязательств концессионера, считает он, когда в соглашении не фиксируются сроки и инвестиции в развитие объекта. Подобных случаев немного, по каждому Минстрой попросит региональные власти провести анализ. Если это работающая концессия, растет качество услуг и деньги реально вкладываются, достаточно изменить документацию, если же инвестиций нет и они не планируются, такие соглашения Минстрой порекомендует расторгнуть, пояснил Мень.

Закон обязывает концессионеров за свой счет создать или реконструировать объект, эксплуатировать его и ремонтировать, говорит управляющий партнер компании «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова: понятия «инвестирования» в законе нет. Вложения в коммунальные концессии возвращаются не из средств государства, а за счет тарифа, который еще нужно заработать, а до этого обосновать и согласовать с Региональной энергетической комиссией, продолжает Годунова.

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