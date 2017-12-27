Экономика
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Ольга Адамчук
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Концессии попали в ножницы

У государства все больше вопросов к рынку концессий

Число судебных процессов растет, интерес инвесторов снижается

В этом году число судебных споров по концессиям выросло до 140 со 127 в прошлом, подсчитало адвокатское бюро «Качкин и партнеры» на основе судебной статистики. Почти все претензии возникают на этапе конкурса, отмечает партнер бюро Денис Качкин, а не из-за качества выполненных работ.

Чаще всего в суд идет концедент (45%), но самые болезненные – претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС, 10% исков), указывает Качкин. Как правило, ФАС реагирует на жалобы участников конкурса, а не является инициатором спора, говорит замруководителя ведомства Рачик Петросян.

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Комментарии  ()
february_2017
07:40 27.12.2017
Похоже, в Ведомостях рожденственская распродажа цитат...
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