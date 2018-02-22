Компании увеличили заимствования в банках впервые за полтора года

Компании все активнее занимают на рынке Денис Абрамов / Ведомости

Портфель кредитов, выданных банками российским компаниям, впервые с середины 2016 г. увеличился в годовом выражении — на 1,8% с исключением валютной переоценки, сообщил Центробанк.

Ставки по кредитам бизнесу последовательно снижаются: в IV квартале 2017 г. ставка по долгосрочным займам снизилась на 0,8 п. п., по краткосрочным — на 0,6 п. п. Номинальные процентные ставки уже находятся на уровне первой половины 2014 г., хотя реальные все еще очень высоки, оценивает Олег Солнцев из ЦМАКПа: вероятно, для каких-то компаний заимствования стали более приемлемыми.

Регулятор с конца прошлого года стал активно смягчать денежно-кредитные условия: он снизил ставку в декабре на 50 б. п., затем в феврале еще на 25 б. п. - до 7,5%. Комментируя последнее решение, ЦБ допустил, что ключевая ставка достигнет 6-7% уже в этом году, а не в 2019-2020 гг., как прогнозировалось ранее. Но ставки по кредитам падают не только из-за действий ЦБ, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой: на банки давит растущий структурный профицит ликвидности. Сам ЦБ повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец года до 3,2-3,6 трлн руб. с 3,1-3,5 трлн.

Компании все активнее занимают на рынке: их задолженность по облигациям в прошлом году устойчиво росла, замечает Полевой. Так что плавное восстановление корпоративного кредитования было ожидаемо, считает он. К тому же ухудшения настроений предпринимателей в конце прошлого года ни Росстат, ни индекс PMI не зафиксировали, добавил он.

Тем не менее рост незначительный, оценивает Солнцев. Частично из-за того, что компании продолжают активно замещать кредиты облигационными займами, пишет ЦБ: в IV квартале их обязательства по облигациям, включая единичные крупные размещения, выросли на 733 млрд руб., а портфель взятых кредитов — всего на 139 млрд. Кроме того, требования банков к надежности заемщиков и обеспечению по займам по-прежнему высоки и у подавляющего большинства в IV квартале они не менялись, подчеркивает регулятор.