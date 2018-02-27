Почему доходы россиян снижаются при росте зарплат
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Прошлый год задал экономистам задачку: при росте реальных зарплат на 3,4% доходы населения снизились на 1,7%, по данным Росстата. При этом на зарплаты (включая скрытые) приходится около 65% доходов населения. Пенсии тоже показали рост – на 3,6% – благодаря январской единовременной выплате 5000 руб.
Сокращаются остальные доходы населения, указывают аналитики РАНХиГС. Доходы от собственности рухнули на 15,4% – они снизились впервые за последние годы. Это могло произойти из-за снижения доходности вкладов, говорится в их регулярном мониторинге: в декабре средневзвешенная ставка по депозитам сроком до года опустилась до 5,27% с 6,5% годом ранее, по депозитам сроком более года – до 6,39% с 7,57%. Упала также доходность акций, добавляет ведущий экономист ЦМАКПа Игорь Поляков.
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