Добывающие компании могут лишиться части льгот

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Добывающим компаниям придется проститься с частью льгот Денис Абрамов / Ведомости

Ежегодно расходы регионов на налоговые льготы превышают 300 млрд руб., оценивал Минфин в 2017 г. В декабре он договорился с регионами, что будет проверять эффективность таких преференций, и подготовил методику их оценки, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Ее проект уже обсуждался на правительственной комиссии по региональному развитию, основные подходы были поддержаны, говорит представитель Минфина, замечания регионов будут учтены. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует региональную политику) не стал комментировать методику.

Минфин предлагает разделить все льготы на социальные, стимулирующие и финансовые (льготы госорганам, предоставленные вместо включения налоговых платежей в стоимость госзадания). Регионы должны составить их реестр и оценить эффективность по методике Минфина. Льгота должна быть целесообразной и результативной, т. е. отвечать целям госпрограмм или другим задачам госполитики, издержки на ее администрирование не должны быть слишком высокими. Неэффективной льгота будет считаться, и если региону выгоднее помочь бизнесу другим способом, например, предоставив субсидии или госгарантии.

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