Налоговые пени могут ограничить размером самого долга
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«Можно было бы определить, что сумма пеней не может превышать какой-то размер к основному долгу», – предложил в пятницу на встрече с премьером Дмитрием Медведевым президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (цитата по «Интерфаксу»). Ограничение позволило бы урегулировать безнадежные долги, накопленные в кризис 2015–2016 гг., без разрушения бизнеса, объяснил он. РСПП уже обсуждает вопрос с Госдумой и Минфином, рассказал Шохин. Представители Минфина и РСПП не ответили на запрос «Ведомостей» в пятницу вечером.
Внести подобный законопроект депутаты планируют уже в весеннюю сессию, рассказывает налоговый консультант крупной компании, участвовавший в совещаниях в Госдуме на эту тему, вопрос с ними уже обсуждался. Сам размер пени планируется сопоставить с размером долга, рассказывает он. «Пени – это компенсация за ущерб, и она не должна превышать размер недоимки», – объясняет консультант. В январе «Ъ» сообщал о разработке Минфином законопроекта, ограничивающего размер пеней за долги по налогам для бизнеса и людей суммой самой налоговой задолженности.
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