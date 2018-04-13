Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4547 от 13.04.2018 под заголовком: Бизнес-ангелам вернут налог

Бизнес-ангелам предлагают вычитать из НДФЛ половину инвестиций

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Такой законопроект подготовили эксперты фонда «Сколково», текст опубликован на его сайте. Он входит в план мер по разработке регулирования цифровой экономики. Его одобрила рабочая группа по направлению, передал через представителя АНО «Цифровая экономика» ее руководитель, вице-президент МТС Руслан Ибрагимов.

Бизнес-ангел сможет претендовать на возврат половины инвестиций в высокотехнологичные стартапы, прошедшие технологическую экспертизу. В следующие после инвестиции налоговые периоды можно уменьшить НДФЛ, объясняет директор по развитию и планированию «Сколково» Сергей Израйлит: бизнес-ангел не платит налог, пока не вернет от государства половину инвестиций. Для этого сумма доходов, облагаемая НДФЛ, уменьшается на 385% инвестиций и 13% от налога.

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