Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4551 от 19.04.2018 под заголовком: Выйти из бизнеса. Дешево

Депутаты помогут без лишних потерь выйти из бизнеса

Законопроект, улучшающий деловой климат, будет полезен тем, кто под санкциями
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Законопроект, предлагающий снизить налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выходе из них, в Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Документ учитывает предложения российского бизнеса и участников парламентских слушаний, которые прошли в 2017 г., рассказывает партнер KPMG Михаил Орлов. Минфин, сообщил его представитель, поправки изучает, представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) не ответил на запрос. Представители министерства и службы принимали участие в обсуждении, указывают авторы в пояснительной записке к законопроекту. Связаться с Макаровым в среду вечером не удалось.

Ключевое из предложений – признать доходы, которые бизнес получил при ликвидации или при выходе из компании, дивидендами. С дохода компании должны платить 20% налога на прибыль, а с дивидендов – от 0 до 15% в зависимости от условий владения бизнесом; если же они выплачиваются в страны, у которых с Россией есть налоговые соглашения, ставка также может быть снижена.

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