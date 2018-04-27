Центробанк сохранил ключевую ставку и вряд ли опустит ее существенно ниже

ЦБ (на фото председатель Эльвира Набиуллина) и сам отметил, что его оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона 6–7% Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, как и ждали 36 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков.

Вряд ли регулятор существенно снизит ее и в дальнейшем, солидарны экономисты. Экономика уже в условиях стабильной ключевой ставки, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: ставка почти достигла дна, а одно или два снижения на 25 б. п. для рынка не очень материальны.

ЦБ и сам отметил, что его оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона 6–7%. Вероятно, до конца года регулятор опустит ставку только один раз, заключает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Одна из ключевых причин, почему ЦБ решил притормозить с дальнейшим снижением, – неопределенность по поводу налогово-бюджетной политики нового правительства, считает он, ЦБ может сохранить ставку и на следующем заседании. Ее дальнейшее снижение будет зависеть от курса рубля, указывает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков: если он не вернется к уровням конца марта – начала апреля, инфляция в мае – июне ускорится, приблизится к 4% раньше, чем ждет ЦБ, и возможности для снижения ключевой ставки будут ограниченными. Сгладить эффект от ослабления рубля может приток капитала в рублевые активы – если он будет, ЦБ по итогам года может снизить ставку и до 6,75%, прогнозирует он.

Основной причиной осторожности ЦБ стали санкции, введенные США в отношении российских бизнесменов, чиновников и связанных с ними компаний. За ними последовало падение курса рубля, годовая инфляция, хоть и остается низкой, из-за этого ускорится до 4% быстрее, чем предполагалось ранее, пишет ЦБ, пока она слабо отреагировала на падение рубля. В марте инфляция в годовом выражении ускорилась до 2,4%, в апреле, по оценке регулятора, составила 2,3–2,5%. Рисков, что рост цен в 2018 г. превысит 4%, нет, добавляет он. А вот как скажется скачок доллара на инфляционных ожиданиях, не ясно: в марте они снизились до минимума в 7,8%, но апрельская волатильность может повлиять на настроения населения, предупреждает ЦБ.

Перейти к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ все же планирует в 2018 г. То есть ключевая ставка все-таки достигнет нейтрального диапазона 6–7%. Потенциал снижения, правда, уменьшился, отмечает ЦБ: ставки на мировых рынках и страновая премия за риск на Россию выросли.

Реальные ставки на российском рынке остаются высокими, а значит, привлекательными для долгосрочных инвесторов, замечает Исаков. Так как ставка достигла относительно стабильного уровня, ее снижение уже не будет влиять на приток капитала, как раньше, считает Орлова, на доходность инвестиций в рынок будет влиять укрепление валютного курса. Бюджетное правило снизило зависимость валютного курса от нефти, возражает Исаков, инвесторов в рублевые активы сейчас будут больше заботить приверженность правительства бюджетному правилу, обсуждения изменения его параметров и сценарии, как будут использоваться нефтегазовые сверхдоходы после того, как ФНБ превысит 7% ВВП.

Население же, судя по всему, должно привыкнуть к тому, что реальные процентные ставки остаются высокими, заключает Орлова.