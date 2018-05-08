Новый президент Кубы хочет привлечь иностранные инвестиции

Президент Кубы Мигель Диас-Канель пытается найти грань между сохранением коммунистической власти и привлечением иностранного капитала Desmond Boylan / AP

Мигель Диас-Канель, который в апреле сменил Рауля Кастро на посту президента Кубы, пытается преодолеть перманентный экономический кризис. Для этого Куба стремится привлечь иностранные инвестиции и переговоры по ряду проектов – от инфраструктурных и сельскохозяйственных до туризма и энергетики – уже ведутся, отмечают дипломаты и иностранные бизнесмены. Однако при этом Диас-Канель не хочет ослаблять власть Коммунистической партии Кубы.

Консорциум во главе с французской Total и немецким Siemens собирается открыть на острове электростанцию мощностью 600 МВт. Также на прошлой неделе компания CEIBA Investments, зарегистрированная на острове Гернси и работающая на Кубе более 20 лет, объявила о планах вложить $150 млн в модернизацию четырех отелей и строительство пятого вместе с кубинским партнером Cubanacan и испанской сетью отелей Club Meliá. «Переговоры и реализация этих сделок заняли полгода; по-моему, это рекорд, – заявил FT гендиректор CEIBA Себастьян Бергер. – Надеюсь, это признак того, что инвестиционный процесс на Кубе ускоряется».

Кубе срочно необходимы инвестиции. Помощь со стороны охваченной кризисом Венесуэлы уменьшается, а наплыв американских туристов сошел на нет после того, как президент США Дональд Трамп частично отменил курс на улучшение отношений, начатый его предшественником Бараком Обамой. С 2004 г. годовая выручка Кубы от экспорта товаров и услуг сократилась более чем на $4 млрд, или на 23%.

Гавана не может похвастаться успехами в привлечении иностранных инвесторов, так как тех отпугивали бюрократия, неэффективная экономика, двойная валютная система и ограничения США. «У Коммунистической партии практически нет других вариантов, кроме как смело двигаться вперед, – утверждает один из членов партии среднего звена. – Власти должны либо позволить больше капитализма на внутреннем рынке, чего они не хотят, либо быстро реформировать государственный сектор одновременно с привлечением иностранного капитала. Перед Диас-Канелем поставлена задача выполнить последнее».

За последние два года Куба подписала с иностранными инвесторами соглашения на рекордные $3,5 млрд, но денег поступило мало. Планы по модернизации основного аэропорта Гаваны и железных дорог, о которых Куба договорилась с Россией, отложены более чем на год. Строительство четырех гольф-клубов общей стоимостью $2 млрд за последние три года так и не началось. Энергетический проект с Total и Siemens тоже еще не утвержден окончательно, хотя тендер проходил в прошлом году.

В этом году власти заявили, что реальный приток иностранного капитала в страну составит только $600 млн. «Экономика Кубы не будет расти, пока ее лидеры не сделают так, чтобы государство не мешало развитию, а способствовало ему, – говорит бизнесмен из Майами Карлос Саладригас. – В этом было принципиальное изменение в Китае и Вьетнаме, и мы до сих пор ждем этого на Кубе».

Одно из главных исключений – туризм. Несмотря на уменьшение числа туристов на 6% с начала этого года, в Гаване строятся четыре новых 5-звездочных отеля. Все они принадлежат государственной туристической компании Gaviota, которой руководят военные. Ожидается, что этими отелями будут управлять иностранные операторы, но администрация Трампа запретила американцам останавливаться в принадлежащих Gaviota отелях.

Перевел Алексей Невельский