Каждая пятая российская компания потеряла больше $1 млн из-за мошенничества
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Бизнес все чаще сталкивается с мошенничеством в своих компаниях, выяснила PwC, опросив руководителей крупных российских компаний. В 2018 г. жертвой таких преступлений стала каждая пятая российская компания: 22% респондентов понесли ущерб больше $1 млн, 22% - до $100 000, 41% - меньше $100 000. Рост числа экономических преступлений внутри компаний общемировая тенденция: с 2016 г. число жертв мошенничества выросло с 36% до 49% в 2018 г., но в России он был существенно выше - с 48 до 66%, следует из обзора PwC.
Чаще всего российский бизнес сталкивался с незаконным присвоением активов. Начиная от мелкого воровства со складов, заканчивая офшорными схемами, рассказывает партнер PwC Ирина Новикова. На втором месте - коррупция и мошенничество в сфере закупок товаров и услуг. В основном воруют сами сотрудники компаний - так ответили 48% респондентов опроса.
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