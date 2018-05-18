Европейские компании начали покидать Иран

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Ирану пока остается наблюдать, как из страны уходят европейские компании Vahid Salemi / AP

США намерены отключить Иран от международной системы банковских платежей SWIFT, как это уже было до отмены международных санкций против него в 2015 г. Но в этот раз Евросоюз может выступить против. Между тем дела европейских компаний расходятся со словами политиков Старого Света: некоторые уже сворачивают работу в Иране из-за решения США ввести санкции против него.

Европейский бизнес не хочет рисковать

Страны Евросоюза и не собираются поддерживать Вашингтон, но европейские компании рискуют попасть под его вторичные санкции. Минфин США предупредил, что у компаний есть от 90 до 180 дней (до 4 ноября 2018 г.) на прекращение сотрудничества с Ираном. Правда, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в пятницу начнется работа по актуализации норм, которые ЕС принял еще в 1996 г., чтобы защитить европейские компании от прошлых санкций США. Он также добавил, что ЕК разрешит Европейскому инвестиционном банку предоставлять работающим в Иране европейским компаниям кредиты в евро.

Однако французская Total уже сообщила, что не сможет продолжить участвовать в газовом проекте «Южный Парс», не получив специального разрешения от администрации Дональда Трампа. Если Total это не удастся, ее долю в размере 50,1% может приобрести китайская CNPC.