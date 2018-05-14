Путин заявил о желании сохранить ядерную сделку с Ираном

Гендиректор МАГАТЭ Юкио Амато во время встречи с Владимиром Путиным Пресс-служба президента России

Иран продолжает выполнять условия ядерной сделки и после одностороннего выхода из нее США, подтвердил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Юкио Амато во время встречи с Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов. Амато, по словам Ульянова, заявил, что МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерной программы Ирана, а от оценки действий США, как представитель нейтральной организации, он воздержался. В свою очередь Путин подтвердил готовность России продолжать выполнять все условия ядерной сделки с Ираном независимо от США.

По словам Ульянова, кроме иранской проблемы президент России и гендиректор МАГАТЭ обсудили и необходимость полной денуклеаризации Корейского полуострова. Но опыт Ирана, от уже заключенной сделки с которым отказались США, может осложнить поиск решения и этой проблемы, указал Ульянов.

О выходе из заключенной его предшественником Бараком Обамой ядерной сделки с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, СВПД) президент США Дональд Трамп объявил 8 мая.

Переубедить Трампа уже никому не удастся, уверены опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Это было краеугольным камнем его избирательной кампании: он неоднократно говорил, что недоволен сделкой, и повлиять на это сейчас просто невозможно. Кроме того, на сайте минфина США уже появилось разъяснение по поводу выхода из сделки, т. е. это решение уже спущено на уровень министерств, и развернуть этот процесс политически будет очень сложно», – считает политолог Иван Тимофеев. Несмотря на попытки европейских лидеров добиться смягчения позиции Трампа, в частности, договориться о том, чтобы его решение позволило сохранить соглашение остальным странам, он объявил о выходе из сделки в самой жесткой форме из всех возможных, напоминает политолог Федор Лукьянов: «Изменить его решение невозможно».

«Сейчас главный интерес МАГАТЭ и всех, кто остается привержен СВПД, – чтобы Иран не стукнул кулаком по столу и не сказал: «Ах, вы так? Тогда мы будем делать ядерную бомбу». То есть главный интерес – чтобы Иран остался в этой сделке», – поясняет Тимофеев. Внутри Ирана шаги США уже дали почву радикалам, которые призывают по примеру КНДР делать ядерное оружие. «Наверняка будут попытки со стороны ЕС, России, возможно при поддержке Китая и с участием МАГАТЭ, попробовать убедить Иран, что нужно оставаться [в соглашении]. В принципе, это в интересах Ирана – выставить США как нарушителя», – предсказывает Тимофеев.

«Европа возмущена этим решением Трампа, но реально у них возможностей противостоять США нет. Теоретически возможно, но практически я в это не верю», – говорит Лукьянов. Тем не менее заявления МАГАТЭ об отсутствии доказательств нарушения сделки Ираном дадут европейцам больше оснований говорить, что решение США незаконно и они не должны его соблюдать, резюмирует он.

Если США введут экстерриториальные санкции, но только сами и будут их поддерживать, то санкции будут малоэффективны, добавляет Тимофеев. Но вопрос в том, как долго европейцы будут придерживаться жесткой позиции и насколько европейские компании будут готовы идти наперекор американским санкциям, оговаривается он.