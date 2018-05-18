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Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково»

Бывший вице-премьер приходит в фонд на позицию «играющего тренера», рассказал Вексельберг
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Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович избран сопредседателем фонда «Сколково», сообщила пресс-служба фонда. Вместе с президентом, сопредседателем фонда Виктором Вексельбергом Дворкович будет определять основные стратегические векторы развития «Сколково».

«Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике», - отметил Вексельберг, слова которого приводятся в сообщении.

По уставу «Сколково», совет фонда возглавляют два сопредседателя на общественных началах, один из них является президентом фонда. Ранее сопредседателем был экс-президент Intel Крейг Барретт. В конце 2017 г. он решил уйти из фонда.

Дворкович в состав нового правительства, которое в пятницу утвердил президент Владимир Путин, не вошел. О том, что ему предлагали после ухода из правительства возглавить фонд «Сколково», ранее «Ведомостям» рассказывали источники. Предложение поступило от председателя правительства Дмитрия Медведева, отмечал один из них.

Вексельберг, который бессменно руководит фондом с момента создания, в апреле попал в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Гражданам и компаниям из США нельзя вести бизнес с людьми из этого списка. Дворкович до сих пор не был включен в санкционный список. Он был одним из авторов идеи фонда «Сколково» и входит в состав его попечительского совета с 2010 г. Последние четыре года он очень плотно занимался «Сколково», говорил «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства.

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