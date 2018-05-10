Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Инноватор из правительства

Аркадию Дворковичу предложено возглавить фонд «Сколково»

Нынешнему президенту фонда Виктору Вексельбергу мешают санкции
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково». О том, что ему был предложен такой вариант, «Ведомостям» рассказали сотрудник аппарата правительства и два человека, один из которых знает об этом от людей в окружении Дворковича, а другой – от нескольких федеральных чиновников. Информацию подтвердил человек, которому рассказал об этом сам Дворкович. Такое предложение, по его словам, поступило от председателя правительства Дмитрия Медведева. Имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым.

Фонд «Сколково» создавался при президенте Медведеве. Бессменным руководителем фонда с момента создания был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Сейчас он совмещает две должности. Как президент фонда он отвечает за отношения с госорганами и определяет направления развития «Сколково». Кроме того он является сопредседателем совета фонда. Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, говорит его знакомый.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике