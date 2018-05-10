Аркадию Дворковичу предложено возглавить фонд «Сколково»

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И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может попрощаться с правительством Евгений Разумный / Ведомости

И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково». О том, что ему был предложен такой вариант, «Ведомостям» рассказали сотрудник аппарата правительства и два человека, один из которых знает об этом от людей в окружении Дворковича, а другой – от нескольких федеральных чиновников. Информацию подтвердил человек, которому рассказал об этом сам Дворкович. Такое предложение, по его словам, поступило от председателя правительства Дмитрия Медведева. Имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым.

Фонд «Сколково» создавался при президенте Медведеве. Бессменным руководителем фонда с момента создания был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Сейчас он совмещает две должности. Как президент фонда он отвечает за отношения с госорганами и определяет направления развития «Сколково». Кроме того он является сопредседателем совета фонда. Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, говорит его знакомый.