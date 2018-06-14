Российской медицине порекомендовали скачок по опыту Китая и Турции

Российской медицине нужен «модернизационный скачок» по примеру развивающихся стран Андрей Гордеев / Ведомости

За полвека отечественная система здравоохранения перешла из лидирующих в отстающие, следует из доклада Boston Consulting Group (BCG). В 1965 г. Россия по продолжительности жизни была примерно на одном уровне с США и Германией, значительно опережая Китай. Но за 50 лет продолжительность жизни в стране выросла всего на три года и теперь Россия отстает от развитых стран на 9–13 лет, от Китая – на 6 лет, а по продолжительности жизни мужчин – на все 10, пишут авторы доклада, ссылаясь на данные Economy Intelligence Unit.

Взглянув на российскую систему здравоохранения глазами всех «участников процесса», аналитики BCG обнаружили проблемы на всех уровнях. У семей она вызывает чувство тревоги, пишут они: медицинские услуги могут оказаться разорительны для бюджета, на прием попасть трудно, врач может попасться низкоквалифицированный, а оборудования и лекарств и вовсе не оказаться. 31% населения сталкивались с требованием оплатить формально бесплатные услуги и лекарства, 37% были недовольны врачами, а 56% сидят в очередях. При этом среднестатистический россиянин болеет 20% своей жизни.

Недовольны системой здравоохранения и сами врачи. Типичный российский врач – усталый человек, пишут аналитики BCG: он много перерабатывает, в том числе из-за невысокой зарплаты, и чувствует себя изолированным от мирового медицинского сообщества. Нагрузка на врачей растет, много времени уходит на отчетность – 70–80% приема тратится на ввод данных, пишут авторы доклада.

На проблемы системы здравоохранения жаловались и чиновники – в марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вовсе отменить систему обязательного медицинского страхования из-за неэффективности.

Но источниками проблем медицины являются все ее участники: слабо развиваются профилактика, ранняя диагностика, реабилитация и паллиативная помощь. Пациенты безответственно относятся к своему здоровью: по данным ВЦИОМа, лишь 28% россиян правильно питаются, 23% регулярно занимаются спортом, зато по потреблению сигарет Россия – один из мировых лидеров, следует из данных ВОЗ. Не уделяют должного внимания россияне и профилактике.

Квалификация врачей также вызывает вопросы. Практические навыки, которые получают молодые врачи в университете, сопоставимы с уровнем подготовки медсестер на Западе, отмечается в докладе. Становиться терапевтами и педиатрами они не хотят из-за низких зарплат: в России врач зарабатывает на 20% больше водителя, напоминают аналитики BCG.

72% россиян в 2016 г. должны были прожить столько же, сколько жители Боливии и Руанды, следует из данных Economy Intelligence Unit. В рейтинге качества жизни Numbeo в прошлом году Россия заняла 61-е место из 67, уступив многим развивающимся странам, пишут аналитики BCG. По ожидаемой продолжительности жизни, по данным Всемирной организации здравоохранения, за 2015 г. Россия занимала 151-е место из 245, в рейтинге эффективности систем здравоохранения, который составляет Bloomberg, за 2016 г. – последнее место

Недостаточно эффективна и организация системы здравоохранения – лекарства дороги и недоступны, не развиваются профилактика, ранняя диагностика, реабилитация и паллиативная помощь. В результате лишь малая доля болезней выявляется на ранних стадиях – рак на I стадии в 2016 г. обнаруживали лишь в 25,6% случаев. Система финансирования ОМС стимулирует клиники работать «на поток» пациентов в ущерб качеству лечения. Конкуренция между клиниками фактически отсутствует, открепиться от клиники человеку очень сложно: пациенты остаются на «крепостном положении», отмечают аналитики BCG.

Денег на развитие здравоохранения государство тратит меньше, чем «конкуренты»: по оценке Всемирного банка, в 2016 г. выделено около 3,6% ВВП, тогда как в странах Евросоюза – 7,2% ВВП, а в странах ОЭСР – 6,5% ВВП. А около 20–30% бюджета на здравоохранение, по предварительным оценкам BCG, тратится впустую. Доля неэффективных государственных трат даже выше 20–30%, считает директор НИИ организации здравоохранения департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. В итоге в Турции, Болгарии или Бразилии, которые тратят на медицину примерно столько же, сколько Россия, и даже в странах, которые тратят меньше, – Китае, Вьетнаме и Перу – продолжительность жизни существенно выше, указывают аналитики BCG.

Чтобы наверстать упущенное, нужно менять подход к системе здравоохранения, считают аналитики BCG. Но идти по пути развитых стран слишком долго и дорого. Нужен резкий модернизационный скачок по опыту развивающихся стран. Например, Китай благодаря популяризации гигиены, здорового образа жизни и внедрению трехуровневой системы врачей – от «босоногих докторов» в деревнях, которые занимались базовой гигиеной, до врачей в мелких городах и региональных клиниках – с 1950 по 1980 г. увеличил продолжительность жизни населения с 35 до 69 лет. Турция в 2000-е гг. внедрила «семейную медицину», мобильные клиники, лечение на дому, расширила страховки для малоимущих, дала право пациентам выбирать любую клинику. В итоге с 1965 г. продолжительность жизни в стране выросла на 26 лет. Такого же результата добилась Саудовская Аравия, которая сосредоточилась на инвестициях в образование своих врачей, развитии ГЧП и приватизации больниц. В России же пока расширение проектов ГЧП в здравоохранении может создать больше экономических проблем, у бизнеса нет социальной ответственности, чтобы вместе с государством реализовывать большие социально значимые проекты, предупреждает Мелик-Гусейнов.

Полностью копировать зарубежный опыт нет смысла, считают аналитики BCG, нужно наладить эффективную систему финансирования, а затем лечить «болевые точки». Например, создать образовательный веб-сайт и мобильное приложение для пациентов, привлечь бизнес к популяризации здорового образа жизни, переобучать преподавателей медицинских дисциплин в ведущих вузах, обучать студентов медицинскому менеджменту, развивать системы профилактики и ухода на дому, перейти от системы сертификации медучреждений к сертификации врачей, страховать их профессиональную ответственность, перечисляют авторы доклада.

BCG сравнивает российскую систему здравоохранения с другими странами, опираясь на такие показатели, как продолжительность жизни или количество врачей на 1000 населения, но это неправильно, предупреждает Мелик-Гусейнов. Например, в Перу, Мексике или на Кубе, которые в рейтингах занимают более высокие строчки, ниже качество статистики, данные по России нельзя сопоставлять с их данными, поясняет он. Нельзя сравнивать Россию с ее множеством часовых поясов, селами, тундрой и пустынями с Турцией и другими компактными странами, убежден Мелик-Гусейнов: здесь гораздо тяжелее обеспечить каждый поселок с десятками жителей фельдшерско-акушерским пунктом, оборудованием и лекарствами, да и врачами тоже. В Москве, Санкт-Петербурге и развитых регионах доступность медицинской помощи высокая, замечает он. Если и сравнивать, то со странами, которые стартовали в 1991 г. с той же точки, что и Россия: с Украиной, Белоруссией, Казахстаном или странами бывшего соцлагеря, предлагает Мелик-Гусейнов.