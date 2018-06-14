ЕЦБ до конца года прекратит скупку активов

Но решение не повышать ставки до осени 2019 года может негативно повлиять на курс евро



Марио Драги с коллегами приняли соломоново решение, считает экономист ING Michael Probst / AP

Европейский центробанк представил в четверг план по сворачиванию программы скупки облигаций более чем на 2,4 трлн евро ($2,9 трлн). С октября по декабрь он сократит месячные покупки вдвое до 15 млрд евро. Со следующего года в бумаги будут вкладываться только средства, поступающие от погашения облигаций, уже находящихся в портфеле ЕЦБ.

С начала этого года ЕЦБ уже вдвое уменьшил покупки облигаций - с 60 млрд до 30 млрд евро в месяц.

При этом процентные ставки ЕЦБ оставил на рекордно низких уровнях (базовую ставку рефинансирования – на нулевом, ставку по депозитам – на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам – 0,25%). Ожидать их повышения не следует «до окончания лета 2019 г.», говорится в заявлении центробанка.

Экономике еврозоны по-прежнему требуется «значительное денежное стимулирование», чтобы довести инфляцию до цели около 2%, заявил президент ЕЦБ Марио Драги. Исполнение решения прекратить покупку облигаций к концу года «будет зависеть от поступающей информации и того, подтвердит ли она наши среднесрочные ожидания по инфляции», оговорился Драги. Пока ЕЦБ ожидает, что она составит 1,7% в 2018, 2019 и 2020 гг. Правда, три месяца назад он прогнозировал 1,4% на этот и следующий годы.

ЕЦБ решил начать сворачивать программу денежного стимулирования в то время, как выросшие цены на нефть, торговые споры между крупнейшими странами мира и политические проблемы в некоторых странах еврозоны угрожают подорвать темпы экономического роста. Вместе с тем некоторые из этих же факторов (дорогая нефть, импортные пошлины) стимулируют инфляцию; дополнительное инфляционное давление создает ускоряющийся рост зарплат.

Рост экономики еврозоны в прошлом году составил 2,3%; в марте ЕЦБ прогнозировал 2,4% на этот год, но теперь снизил оценку до 2,1%. В следующем году он ожидает роста на 1,9%, в 2010 г. – на 1,7%.

«Сегодняшнее заседание совета управляющих ЕЦБ – важный шаг к мягкому окончанию политики денежного стимулирования, но в то же время оно не стало началом ужесточения денежной политики. Но до первого повышения ставок еще очень далеко, – пишет в отчете Карстен Бржески, главный экономист ING по Германии. – Это решение – поистине соломоново, компромисс между «ястребами» и «голубями». «Ястребы» наконец-то получили дату окончания денежного стимулирования, а для «голубей» двери оставлены открытыми на случай, если оно снова потребуется. И все в выигрыше».

Курс евро во время пресс-конференции Драги упал более чем на 1% до $1,1672. Решение ЕЦБ еще более года не менять процентные ставки означает, что разница между ставками в еврозоне и США будет увеличиваться все сильнее. Федеральная резервная система США в среду подняла ставку федерального финансирования уже во второй раз в этом году (до 1,75-2%) и дала понять, что рассчитывает еще на два повышения до конца года. Доходность 10-летних немецких гособлигаций в четверг после решения ЕЦБ снизилась с 0,494 до 0,443%, тогда как у американских составляет 2,94%.

Аналитики Deutsche Bank назвали решение ЕЦБ отложить повышение ставок по крайней мере до IV квартала 2019 г. «существенным негативным фактором для евро». Экономисты же UBS Global Wealth Management полагают, что сворачивание программы денежного стимулирования «в конечном итоге поддержит евро и окажет повышательное давление на доходности облигаций еврозоны».