Госзакупки откроются для электронных площадок

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Весенний проект постановления правительства предусматривал более жесткие требования Андрей Гордеев / Ведомости

Новые требования к электронным площадкам, на которых государство закупает товары и услуги, правительство опубликовало в понедельник. Их уставный капитал должен быть не меньше 20 млн руб., требования к информационной безопасности и защите персональных данных – повышенными, также до 1 октября площадки должны подписать соглашение с Минфином и ФАС, внеся обеспечение по нему в размере 50 млн руб. (до сих пор требовалось 7 млн руб.).

Новый отбор площадок связан с реформой госзакупок: с января 2019 г. торговые процедуры переводятся полностью в электронную форму. До сих пор к участию в госзакупках были допущены шесть электронных площадок. Их перечень пересматривался с 2009 г. лишь однажды – в 2016 г., когда в список была включена площадка «Российский аукционный дом». Теперь до июля площадки должны подать заявки, а после проверки, уже с октября, они смогут проводить торги по госзакупкам и закупкам малого и среднего бизнеса по новым правилам. Через два года те площадки, которые займут меньше 5% рынка в денежном эквиваленте и по числу процедур, могут потерять право проводить торги. На участие в отборе кроме площадок по госзакупкам смогут претендовать и крупнейшие площадки, которые проводят торги для госкомпаний, если с 2015 г. торги, проведенные ими для госкомпаний, превысили 2 трлн руб.