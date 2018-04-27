Госзакупки закроются для малого бизнеса

Статья опубликована в № 4557 от 27.04.2018 под заголовком: Полгода без малого бизнеса

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Малому и среднему бизнесу выделены квоты в госзакупках, но одновременно созданы запретительные условия участия в них Андрей Гордеев / Ведомости

Ситуация будет особенно критической в жизненно важных сферах закупок – поставках лекарств и медицинских изделий, топлива, продуктов питания для детских садов и школ, пишет президент «Опоры России» Александр Калинин в письме министру финансов Антону Силуанову («Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность и отправку подтвердил представитель организации). Это письмо «Опоры России» – заключение на проект постановления правительства о требованиях к банкам, где участники госзакупок должны будут открывать специальные счета. По мнению организации, если не внести изменений в этот проект, во второй половине нынешнего года малый и средний бизнес рискует лишиться возможности участвовать в государственных торгах.

Представитель Минфина не смог прокомментировать письмо в четверг вечером.