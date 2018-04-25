Статья опубликована в № 4555 от 25.04.2018 под заголовком: МВД вернулось на «Байкал»
МВД снова покупает компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»
Ранее ведомство разорвало контракт с «Т-платформами» на 287 млн рублей
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Министерство пытается закупить компьютеры на процессорах «Байкал-Т1» больше года
PhotoXPress
Министерство внутренних дел (МВД) вновь намерено купить компьютеры, работающие на российских процессорах «Байкал». За 7511 машин министерство готово заплатить 286,9 млн руб. (38 200 руб. за каждую), следует из документации на сайте госзакупок. Поставить компьютеры надо до ноября 2018 г.
Ровно столько же устройств с «Байкалами» ведомство отказалось выкупать у компании «Т-платформы».
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